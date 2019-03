"Una experiència única": la Garmin Team Trail promet emocions fortes

La Garmin Team Trail consolidarà el 15 i 16 de juny la tercera edició d'una prova de muntanya per equips i relleus 'non-stop'. Un dels gran al·licients de la prova, que combina aventura, repte esportiu i treball en equip, és el seu format per equips i relleus. Els participants poden completar els 200 quilòmetres de recorregut, que es distribueixen en vuit etapes, en equips de dos a vuit participants. Els organitzadors també ofereixen la possibilitat als participants més extrems de fer la prova de manera individual.

La Garmin Team Trail té en el recorregut, que travessa Catalunya de nord a sud, un dels punts forts de la prova. Amb sortida des de Castellar de n’Hug i arribada a Sant Cugat del Vallès, el seu traçat es desenvoluparà pel Parc Fluvial del Llobregat, posseïdor d’un patrimoni tèxtil de gran valor històric. Sortirà de les fonts del Llobregat i passarà per la Via Nicolau, els jaciments de dinosaures de Fumanya, el Camí dels Bons Homes, el camí de l’antic Tramvia de Sang, el Camí de les Ermites de Queralt, la Ruta de les Colònies del Parc Fluvial del Llobregat, la ruta medieval de l’aigua de la Séquia de Manresa, la ruta del Dolmen de Trullàs i el camí del riu Ripoll, fins al Camí dels Monjos, per arribar a la plaça Octavià de Sant Cugat del Vallès. Les vuit etapes tenen entre 19 i 35 quilòmetres.

Diferents participants durant la prova / GARMIN TEAM TRAIL

"Aquest repte va néixer amb la idea de fer una cursa innovadora, d'agafar les curses de muntanya i anar un pas més enllà. És una prova que combina aventura, repte esportiu i treball en equip. Es tracta d'accentuar els valors que tenen altres esports en equip. És una experiència única que recorre Catalunya de nord a sud, passant per indrets emblemàtics", explica Cristian Llorens, de RPM Racing. Els organitzadors posen l'accent en la seguretat, el respecte al medi ambient i els serveis als participants. "Ens interessa més la qualitat que la quantitat", diu Llorens.



Els participants prendran la sortida de la cursa el dissabte 15 de juny a les 10 hores des de Castellar de n’Hug en direcció a Sant Cugat del Vallès, on hauran d’arribar en tots els casos en un màxim de 36 hores, corrent de dia i de nit. La meta de la cursa, situada a la plaça Octavià de Sant Cugat del Vallès, rebrà els participants el diumenge 16 de juny fins a les 22 hores com a molt tard. L'última edició va comptar amb 516 inscrits, dels quals 478 van ser 'finishers'.

La Madrid-Lisboa, la inspiració

La Madrid-Lisboa, una prova en què els participants han de recórrer en bicicleta de muntanya 770 quilòmetres per corriols i pistes en el mínim temps possible, per equips i sense parades obligatòries, va servir d’inspiració per a la Garmin Team Trail, una de les propostes per a corredors de muntanya que promet emocions fortes. La participació femenina va ser d'un 18%. L’equip guanyador va fer 17:36:30 i l'últim d'arribar a la meta, 31:54:37.