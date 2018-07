Segon triomf d'etapa de Fernando Gaviria al Tour

El colombià Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) ha guanyat la quarta etapa del Tour de França, disputada entre La Baule i Sarzeau sobre 195 quilòmetres, en un esprint molt igualat en que ha tret el cap per davant de Peter Sagan (Bora) i André Greipel (Lotto). Per al colombià és el segon triomf en quatre etapes just l'any del seu debut a la prova francesa, demostrant el seu creixement després de debutar al Giro amb quatre triomfs d'etapa.

La quarta etapa ha estat a punt de veure com triomfava una llarga escapada, però la bona feina de l'equip Quick-Step Floors i de Tim Declercq, ha permès al gran grup atrapar els escapats a pocs metres del final. El belga Greg Van Avermaet (BMC) segueix liderant la cursa per davant del nord-americà Tejay Van Garderen (BMC) i el britànic Geraint Thomas (SKY). La cinquena etapa serà entre Lorient i Quimper, a la Bretanya.