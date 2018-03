De Gendt guanya a Camprodon i se situa líder de la Volta

El belga Thomas de Gendt (Loto Soudal) és el nou líder de la Volta a Catalunya després d'imposar-se a la tercera etapa. El ciclista ha estat l'únic supervivent de l'escapada del dia i ha creuat la línia de meta en solitari. D'aquesta manera, De Gendt desbanca a Alejandro Valverde, a qui ara supera a la general per 23 segons.

L'etapa, amb inici a Sant Cugat del Vallès i final a Camprodon, ha estat accidentada en el tram final, ja que hi ha hagut una caiguda de dos ciclistes, Adam Yates i Dani Navarro, que no han patit ferides greus.

La tercera etapa estava marcada com la reina de la Volta, tot i que s'ha hagut de retallar i acabar a Camprodon (i no a Vallter 2000) per les condicions climatològiques.

La cursa segueix aquest dijous, amb la quarta etapa, també de muntanya, amb inici a Camprodon i final a l'estació d'esquí de La Molina. En total, 170,8 quilòmetres de recorregut.