La Generalitat crea el programa per preparar la candidatura Barcelona-Pirineus 2030

La Generalitat de Catalunya ja està començant a treballar en la candidatura dels Jocs Olímpics i i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona del 2030 Ahir, la junta de govern va aprovar la creació del programa que s’encarregarà de dissenyar i defensar els punts clau d’una candidatura que es considera “clau per a la projecció exterior de Catalunya” i també per “repensar el país a través d’un projecte esportiu”.

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, s’encarregava de definir les línies mestres d’aquest programa, que dirigirà Gerard Figueres, secretari general de l’Esport. Artadi posava l’accent en la necessitat que “els Jocs s’adaptin al territori, i no al revés”, en una candidatura on també tindran especial rellevància “la sostenibilitat, el respecte mediambiental i la igualtat de gènere i d’oportunitats”.

Figueras, com a director del programa de preparació, té com a assignacions primordials, a banda d’intentar que els Jocs siguin per a la candidatura Pirineus-Barcelona, fomentar la internacionalització de l’esport català. També s’encarregarà dels treballs i estudis relacionats amb els Jocs, i obtenir els recursos econòmics per preparar la candidatura.

Informe favorable del COI

Per tal que Pirineus-Barcelona 2030 sigui una realitat caldrà un acord entre la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i el Comitè Olímpic Espanyol (COE); i després que els membres del Comitè Olímpic Internacional (COI) ho haprovin en assemblea. En això últim, destaca que el COI, a través d’un informe tècnic publicat a finals del 2018, avalava la candidatura i posava bona nota a les infraestructures. Figueras ja va anunciar fa unes setmanes que utilitzaria aquest informe com a punt de partida per aconseguir suports per a la candidatura. L’altre tema serà que es relacioni Catalunya amb la neu, ja que la imatge que se’n té a l’exterior és d’un país mediterrani amb tradició de ser un destí turístic d’estiu.