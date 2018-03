Gerard Deulofeu: "Veig complicat tornar al Barça"

El jugador del Barça cedit al Watford, Gerard Deulofeu, ha reconegut en una entrevista a ' Esports COPE' que veu "molt complicat" un possible retorn a la disciplina blaugrana la temporada vinent. El futbolista de Riudarenes ha afirmat que "no cal ser gaire llest per saber que si un equip et cedeix és que li interesses poc".

Deulofeu, que ara mateix està de baixa després d'haver patit una petita fractura en un dit del peu, ha revelat que la decisió de marxar cedit mitja temporada al Watford també va ser seva. A més, el futbolista català ha fet balanç d'aquesta última etapa al club blaugrana: "Vaig tornar al Barça i no ha anat ni com jo, ni com el Barça esperàvem".

Finalment, l'extrem ha reconegut que gran part de la culpa de "no haver funcionat" a Barcelona ha estat seva i ha deixat clar que mai va arribar a assolir el seu nivell al Barça.