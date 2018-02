Gerard i Diego López rescaten un punt immerescut de Balaídos

L’Espanyol va escriure a Balaídos una de les definicions més acurades del seu futbol actual: un equip basat en la resistència que s’ha acostumat a patir en excés, i que s’encomana a un miracle per poder obtenir algun punt. Ho va fer en estadis com el Sánchez Pizjuán, Anoeta, o el de la Ceràmica, i a casa contra l’Atlètic i el Barça, a la Copa. Ho va repetir a Vigo, on un gol de Moreno va donar un punt injust (2-2) que, tot i que serà considerat com a valuós, continua sent insuficient per escurçar distàncies amb les posicions europees, que queden a deu punts. Ahir, per joc i per ocasions, l’Espanyol va merèixer perdre de golejada contra un Celta que, tot i ser molt superior, va topar amb dos bombers blanc-i-blaus i no va acabar de materialitzar tot el perill que va generar, que no va ser poc.

Decisius a les àrees

Només dos jugadors, Gerard Moreno i Diego López, van destacar per rescatar un punt d’un partit que semblava impossible. Els apagafocs de sempre van reivindicar-se a les àrees, el seu hàbitat natural. El primer va inventar-se un gol del no res. Al minut 87 va recollir una pilota de l’aire i va provar fortuna des de lluny. El xut creuat va entrar, i va certificar un empat amb apunts èpics. El segon no va poder fer res en el primer gol de Maxi Gómez, una precisa centrada des de la dreta d’Hugo Mallo que l’uruguaià va rematar de cap amb encert. El porter gallec, però, sí que va resultar determinant més endavant, quan va evitar que el mateix Maxi acabés enduent-se la pilota del partit. Fins a tres gols hauria pogut anotar el davanter dels de Vigo, que després d’empatar el gol inicial de Baptistão (no marcava des del 23 d’octubre) va veure com el porter espanyolista li aturava primer un xut ras en un contraatac amb una sensacional mà a terra, i després, un cop de cap a boca de canó. Diego va fer gran la seva figura fins i tot traient un peu inversemblant, de grans reflexos, en una pilota desviada per David López dins de l’àrea petita.

L’Espanyol va passar-se tot el partit traient aigua de la seva pròpia àrea. El Celta monopolitzava la pilota, el domini i les ocasions. Les úniques dues rematades que els blanc-i-blaus van tenir entre pals, de fet, van ser els dos gols. Els homes de Quique Sánchez Flores van passar-se el partit defensant junts, procurant no cometre errades contra un Celta que va pressionar fins a aconseguir capgirar el marcador. Novament Maxi Gómez va batre Diego López, culminant una jugada de Mor per l’esquerra que premiava els mèrits del Celta i confirmava que el plantejament de Quique, excessivament poruc, s’havia d’alterar. Carlos Sánchez va ser l’única sorpresa en un 4-4-2 que al segon temps va incorporar Sergio García, Piatti i Dídac per intentar guanyar velocitat. Però sense pilota calia seguir esperant un miracle. Piatti va reclamar un penal i, pocs instants després, Moreno va confirmar que és imprescindible en un equip que, malgrat que té alguns noms, col·lectivament continua sent mediocre.

Intentar ser l’equip del curs passat no és una mala idea per a un conjunt que continua farcit de mancances, però segueix sent insuficient si es tracta de competir de tu a tu a la llarga contra els equips que opten a Europa. El Celta, tot i acabar cedint un punt, va demostrar a l’Espanyol que per acostar-se a les places nobles cal alguna cosa més que miracles. Diego i Gerard no poden fer-ho tot.