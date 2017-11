Gerard López, la veu més crítica del Barça amb els empresonaments: "No hi ha dret que ens tractin com criminals"

El tècnic del Barça B, Gerard López, s'ha erigit com la veu més contundent del club sobre la situació política actual a Catalunya i l'empresonament dels membres del govern i els líders del moviment social, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En la prèvia del duel contra la Cultural Leonesa de Segona A, el també seleccionador català ha assegurat que l'empresonament decretat per l'Audiència Nacional és "injust i indignant".

Gerard espera que la solució al conflicte actual sigui a través de les urnes. Per això, ha fet una crida a la població per acudir en massa a les eleccions del 21D. "Tots a votar, és la forma com sempre hem demanat que es fessin les coses", ha dit recordant que la societat catalana és "pacífica i democràtica". "No hi ha dret que ens tractin com criminals, tot i que hem de fer certa autocrítica perquè el nostre govern, en algun moment, no va ser del tot clar", ha dit l'entrenador del filial barcelonista, que ha anat més enllà del posicionament oficial de l'entitat.

"Tenim una data marcada on nosaltres ens podrem expressar lliurement i no ho podran fer les persones que estan tancades a la presó. És un procés judicial que deixa molts dubtes. Lògicament, condemna total", ha ressaltat el tècnic català.