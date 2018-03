Gerard López recupera Marc Cardona per visitar el filial del Sevilla

El Barça B, en plena lluita per distanciar-se dels llocs de descens, visita diumenge(12h) l'altre filial de la categoria, el Sevilla Atlètic, que està virtualment ja a Segona B però que potser per això jugarà sense pressió en el que resta de temporada.

Després de quatre empats consecutius, l'equip blaugrana va tornar a sortir derrotat davant l'Osasuna (0-2) a casa, on els de Gerard López no guanyen des del passat 27 de gener. Més regular s'està mostrant el filial blaugrana lluny del Miniestadi, on encadena sis partits sense perdre, cosa que li ha permès camuflar les seves discretes xifres com local.

Malgrat la mala ratxa, el Barça B segueix a quatre punts del descens, aprofitant-se dels resultats també irregulars del cultural Lleonesa, l'equip que marca la zona de descens.

Gerard López recupera per demà Abel Ruiz, Juan Miranda, Jorge Cuenca i Marcus McGuane -tots ells absents en l'última jornada a causa de partits internacionals-, mentre que Ferran Sarsanedas, Íñigo Ruiz de Galarreta, Jose Arnaiz i Oriol Busquets segueixen recuperant-se de les seves respectives lesions. Sí que recupera el tècnic del filial a Marc Cardona, que ha rebut l'alta mèdica d'una lesió muscular al bíceps femoral.