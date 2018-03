Gerard Piqué: "Un dels meus objectius a la vida és no callar mai"

Gerard Piqué ha publicat un article al lloc web ' The Players Tribune Global' en què ha repassat alguns dels episodis més importants de la seva carrera com a futbolista i on ha tornat a deixar molt clares quines són les seves inquietuds polítiques. "Estic molt orgullós de vestir la samarreta d'Espanya cada 4 anys. Això potser sorprèn a molta gent. Si mires la televisió a Madrid t'explicaran que soc un traïdor i que vull trencar el país pel meu suport públic al dret dels catalans de votar en un referèndum d'independència".

En aquest sentit, Piqué ha explicat com se sent davant el conflicte polític entre Catalunya i Espanya: "Mai he explicat què votaria. No vull ser polític, el que jo penso és irrellevant. Però el que crec és que els 7,5 milions de catalans tenen dret a votar sobre aquesta qüestió pacíficament. Tot plegat és complicat i requereix molta reflexió i debat". El central blaugrana també ha comentat alguna de les contradiccions personals que li provoca el tema: "És una posició complicada per a mi. Perquè el moment més feliç de la meva vida va ser guanyar la Copa del Món amb Espanya, però ser català és a la meva sang. És la meva gent, la meva terra".

A més, el defensa del Barça ha criticat els mitjans de comunicació per la cobertura que fan del tema: "Si mires la televisió a Madrid, et diran que tothom a Barcelona vol destruir el país. I si mires la televisió a Barcelona et diran que tothom a Madrid vol oprimir els catalans".



Un grup de WhatsApp amb els jugadors del Madrid

Però Piqué no només ha parlat de política. El central ha fet públiques algunes interioritats del vestuari del Barça com el fet que existeix un grup de WhatsApp entre els jugadors de Barça i Madrid que es troben regularment a la selecció. El grup s'anomena 'Felicitats' i, segons el mateix Piqué, els jugadors el fan servir per fer bromes sobre la situació de tots dos equips: "Ens dediquem a picar-nos amb els jugadors del Madrid. És molt graciós; ara, per exemple, que estem 15 punts davant d'ells a la Lliga, em dedico a ser molt original en les respostes".

"L'any passat a ells els anava molt bé i reien constantment quan anàvem amb la selecció. Cada cop que guanyaven pujaven fotos sense samarreta a Instagram, somrient i ensenyant múscul, posant 'Hala Madrid' i icones de trofeus. Aquest any és diferent. Els seus missatges són més foscos. [...] Jo els escric al grup preguntant per què estan tan seriosos, amb emoticones plorant de riure", afegeix.



Messi és "un àlien"

Piqué també parla de Messi. "La gent sovint em pregunta què ha suposat jugar amb Messi durant tants anys. Si ho hagués d'explicar en una frase, seria: ell és un àlien", sentencia, i afegeix: "No és d'aquest planeta. És l'únic jugador que puc recordar veure jugar per primer vegada, quan teníem 13 anys i pensant llavors que aquell noi venia d'un altre lloc".

"La raó per la qual sé que és d'un altre planeta és degut al que passa quan Messi no té la pilota. Potser no ho pots veure a la televisió, però sí al camp. Has de veure la cara que fa quan s'esforça per robar la pilota", explica.