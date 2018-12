Gerard Piqué, omnipresent en defensa i decisiu en atac

Aprofitant que li treu alguns centímetres, Gerard Piqué mirava desafiant Gerard Moreno després de topar al mig del camp al final del partit. El davanter català del Vila-real, però, no es deixava intimidar per un home, Piqué, amb qui ja fa uns quants anys que topa. Moreno, format a l’Espanyol, i Piqué, culer de soca-rel, començaven a escalfar el derbi de la pròxima jornada en un partit en què el defensa de la Bonanova va encadenar dos duels consecutius marcant per primer cop des de l’octubre del 2016. Si dimecres va rematar una falta de Leo Messi a Eindhoven, contra el Vila-real, la centrada va ser d’un Ousmane Dembélé cada dia més consolidat. “És un futbolista que té moltes coses. Ha fet un gran partit, ha sigut dels millors i ha treballat molt. Tant de bo segueixi en aquest línia”, deia Ernesto Valverde sobre el francès, un dels jugadors que va saber aprofitar el partit d’ahir per reivindicar-se.

Piqué s’ha convertit en una peça clau després de recuperar el seu millor nivell de joc. De fet, ha jugat 20 dels 21 partits oficials en una temporada en què, un altre cop, al Barça li manquen centrals. Les lesions de Samuel Umtiti i Thomas Vermaelen han condemnat Piqué a jugar cada jornada, cada partit, i carregar-se les cames. Però, a mesura que avança la temporada, Piqué sempre acaba oferint la seva millor versió de joc; com ahir, en un triomf en què el Barça va aconseguir, per sobre de tot, no rebre gols després d’una ratxa preocupant. En l’últim mes i mig, l’únic partit sense gols en contra havia estat contra la Cultural a la Copa, quan van jugar Chumi i Cuenca, del filial; l’únic enfrontament que no ha jugat Piqué aquesta temporada, ja que va descansar.

Precisament el pròxim partit serà la tornada contra l’equip de Segona B, aquest dimecres, quan el central català tornarà a descansar per preparar-se per al derbi del 8 de desembre a l’estadi d’un Espanyol que està fent una gran temporada, malgrat els últims resultats. Un derbi barceloní en què Piqué, que sempre n’acaba sent protagonista, i el Barça buscaran encadenar dos partits de Lliga sense rebre gols per segon cop aquesta temporada, ja que no ho aconsegueix des de els duels contra l’Osca i el Valladolid, al mes d’agost.

“Això sempre és positiu, però en cada partit poden passar coses. Contra l’Atlètic de Madrid només vam cedir una ocasió i ens van fer gol. El Vila-real, en canvi, ens ha xutat al pal al primer temps”, deia Ernesto Valverde sobre la solidesa defensiva, satisfet pel joc d’ahir del seu equip. “A la primera part, malgrat que ens ha faltat una mica de ruptura en l’última línia, hem estat bé. A la segona, hi hagut una estona que no hem tingut la pilota i és quan ens ha tocat patir”, reflexionava el tècnic, que ja pensa en el derbi del cap de setmana.