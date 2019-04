Gerard Piqué i una "aposta de país" per dur el seu Andorra a la Champions

Gerard Piqué va demostrar que el seu projecte amb el FC Andorra no és només un caprici d’un futbolista amb diners, sinó que al darrere hi ha una intenció molt clara. El futbolista és president de l’empresa Kosmos, principal inversor de l’equip des de fa pocs mesos, i està portant a terme un projecte de futur que ha d’acabar, potser, amb el conjunt andorrà disputant la Champions. L’acte de presentació de l’acord amb MoraBanc, pel qual l’entitat bancària passa a ser el principal patrocinador del club, es va convertir en una declaració d’intencions.

Per al central barceloní aquest projecte és “molt especial, perquè l’Andorra representa una il·lusió per a tot el Principat”: “El meu compromís passava per crear un projecte de país, ajudar a desenvolupar les categories inferiors, i que cada cap de setmana tot Andorra estigui pendent del resultat del seu equip de futbol”. Ara bé, no es tracta només de fer soroll intern, sinó també internacional. I és que Piqué, “ambiciós”, reconeixia que el seu somni era dur l’equip a l’elit. “Soc molt ambiciós i crec que l’himne de la Champions sonarà a Andorra”.

En la presentació, Piqué va oferir alguns detalls de la composició de l’entitat. Per exemple, va confirmar que Leo Messi i Cesc Fàbregas formen part del projecte. “La idea és que Kosmos no hi sigui com un inversor i prou. Podem aportar moltes coses al club i hi ha grans jugadors que han sigut companys meus. Alguns hi seran com a partners i d’altres en el projecte esportiu”. Gabri i Albert Jorquera, primer i segon entrenadors, havien jugat amb Piqué.

D’altra banda, el futbolista va desmentir que el seu pare sigui el president del club, tal com havien apuntat algunes informacions que va qualificar de “ fake news, ara que estan de moda”. I també va afirmar que aquesta vinculació no era incompatible amb la seva aspiració d’ocupar un càrrec directiu al Barça. Tot i que, com va recordar, “això seria una opció a molt llarg termini”.

També va tenir molt present el paper que exerciran els jugadors andorrans a la plantilla: “Actualment tenim dotze integrants de la primera plantilla que són andorrans. Comptem amb ells perquè ajudin el futbol del país a pujar de nivell, i això també ha de beneficiar la selecció”.

Un moment dolç esportivament

El patrocini presentat ahir entre el FC Andorra i MoraBanc arriba en un bon moment esportiu per al club, que juga a la Primera Divisió Catalana i ja fa deu jornades que no perd. Una circumstància que l’ha situat en la quarta posició i li permet mantenir viva l’esperança d’ascendir a Tercera Divisió. Ara per ara l’equip juga a l’estadi Prada de Moles, amb capacitat per a unes 550 persones. Però en el futur, si l’equip va pujant graons i assoleix categories professionals com la Segona Divisió, “caldrà aprofitar una instal·lació existent i adequar-la”. Encara que el central no va descartar que se’n poguessin construir de noves.

Piqué va aprofitar l’acte per anunciar que el FC Andorra i Special Olympics Andorra han unit esforços per ser presents aquesta Setmana Santa al torneig MIC Integra, que reuneix un gran nombre d’equips de futbol base internacional. “Aquestes iniciatives formen part del projecte i valors globals que volem construir com a club”, va dir el central blaugrana.