Gerard Piqué acaba lesionat el derbi

L'endemà del derbi entre l'Espanyol i el Barça Gerard Piqué continua sent protagonista. En aquest cas, perquè el central blaugrana va acabar el partit de Cornellà-El Prat amb molèsties al genoll, tal com ha avançat el diari 'As'. Piqué va rebre una entrada de Gerard Moreno en el tram final del duel contra els periquitos, i aquest dilluns ha passat unes proves mèdiques per determinar l'abast de la lesió, que, segons el rotatiu madrileny, podria deixar el futbolista entre 15 dies i un mes sense competir.

La baixa de Piqué deixa Ernesto Valverde sense un jugador que forma part de la columna vertebral de l'equip. Amb Thomas Vermaelen encara de baixa per un trencament fibril·lar al bíceps femoral, el colombià Yerry Mina podria tenir una oportunitat per debutar. El central belga, en tot cas, hauria de reincorporar-se aviat a la disciplina del Barça, ja que es va lesionar fa dues setmanes i els serveis mèdics del club van estimar un temps de recuperació, precisament, de 15 dies. El 20 de febrer el Barça visita el Chelsea a Stamford Bridge, en l'anada dels vuitens de final de la Champions.