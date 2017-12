Gil Marín, sobre la denúncia per Griezmann: "No busquem una sanció al Barça, només busquem respecte"

El director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, va confirmar a 'El Transistor' d'Onda Cero que han presentat una queixa formal contra el Barça pel cas Griezmann: "És obvi que hi ha hagut contactes", va comentar el dirigent del club madrileny, que va matisar que, a dia d'avui, les relacions amb el Barça "són molt bones".

"Però quan algú fa alguna cosa ens hem de defensar pel fet, per la nostra massa social i per mantenir la integritat de la competició. No busquem una sanció al Barça, només busquem respecte", va explicar Gil Marín, que va afegir que ha parlat amb directius del Barça, a més dels agents i el mateix jugador francès. Marín va insistir que espera que Griezmann es quedi al club a la segona volta: "El club no negociarà, i és pràcticament impossible que cap equip pagui la seva clàusula de rescissió ara. Fins a l'1 de juliol són 200 milions. La idea és que s'hi pugui estar diversos anys, juntament amb Diego Costa".

El director general de l'Atlètic també va parlar d'un altre nom propi que ha estat a l'agenda del Barça, el migcampista Saúl Ñíguez: "Bartomeu em va trucar aquest estiu per dir-me que necessitaven un jugador de les seves característiques i que tenien intenció de pagar la seva clàusula. El que no sabia és que tres dies abans havíem firmat el nou contracte i la clàusula pujava de 80 a 150 milions".