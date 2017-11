El Girona confia en la força del seu col·lectiu al camp del Betis

Sense tres dels jugadors cridats a tenir un paper clau en l’engranatge tàctic de Pablo Machín –Bernardo, Alcalá i Pere Pons-, el Girona intentarà sumar tres punts contra el Betis en la visita al Benito Villamarín (18.30 h, BeIN LaLiga) que allarguin la dinàmica victoriosa en la qual es troba immers després d’haver sumat 10 dels últims 12 punts en contraposició a la ratxa del conjunt de Quique Setién, que arriba al partit amb només una victòria en les últimes sis jornades. “Crec que serà un partit dinàmic, disputat i vibrant, amb moltes arribades. Qui sigui més fidel al seu estil tindrà moltes opcions de vèncer. Generalment, t'adaptes al rival que tens al davant, però nosaltres intentem que sigui l’oponent qui s’adapti a nosaltres. Tot passa per generar possessió en zones d’incidència; serem ambiciosos i buscarem la porteria rival”, afirmava el tècnic sorià. Les xifres són més semblants del que es pot pensar quan la mirada s’amplia, ja que els dos equips han mostrat ser uns autèntics especialistes en la seva condició de local i visitant, respectivament. Mentre que els andalusos han amarrat 13 punts –quatre victòries, un empat i una derrota- al costat dels seus, els blanc-i-vermells no es queden enrere i són setens en una hipotètica classificació lluny de Montilivi –dues victòries, dos empats i una derrota-. “Ens trobarem un Betis enrabiat que pot plantar cara a qualsevol, tal com hem demostrat fer nosaltres. Cadascú té la seva filosofia d’entendre aquest esport i totes són legítimes, ja siguin ofensives o defensives. Pretenc que el Girona sigui un conjunt equilibrat; tindrem les nostres opcions”.

Juanpe entra en la convocatòria

Tots dos tècnics arriben condicionats per les baixes. A les ja esmentades per al tècnic sorià s’hi ha d’afegir l’estat físic de Juanpe Ramírez. El canari s’ha exercitat aquest divendres i forma part de la convocatòria, malgrat que durant bona part de la setmana ha fet treball de gimnàs. En cas d’una recaiguda, Carles Planas, David Timor i Aleix Garcia es disputarien un lloc a l’eix central i al pivot defensiu, respectivament, tenint en compte que Ramalho tornarà a la titularitat. “Comptem amb Juanpe, tot i que les molèsties ens han fet evitar riscs addicionals els últims dies. Totes les baixes són importants, especialment aquelles que tenen molt de protagonisme. Bernardo és el nostre baluard defensiu, i Pere Pons aporta energia en les recuperacions i un sentit tàctic impecable”. Tanmateix, les estadístiques indiquen que el conjunt gironí s’ha sobreposat a les absències en aquest inici de curs, fet que diu molt a favor de l’esperit col·lectiu blanc-i-vermell.

A Balaídos, l’empat a tres arribava sense Muniesa i Granell; la victòria a Riazor s’aconseguia sense Stuani, autor del 50% dels gols materialitzats, i en la passada jornada s’obtenia un punt molt meritori davant la Reial Societat amb Pere Pons veient el partit des de la graderia, precedents que conviden a no dramatitzar una situació que també pateix el conjunt local, amb un buit defensiu preocupant fruit de la lesió de Feddal i la sanció de Mandi, factors que deixen Jordi Amat com a únic central sa i un ventall de possibilitats que fan entreveure la reconversió de Javi García. “Passat un terç de competició ens hem adonat que som competitius malgrat les nostres limitacions. L’experiència em diu que arribaran moments difícils i haurem de tenir un coixí per administrar degudament les 10 últimes jornades”, finalitzava Machín.

La golejada rebuda a Ipurua (5-0) pretén servir de revulsiu per al conjunt andalús, després de ser considerat per la premsa local com el “pitjor partit del curs”. Un punt per sobre dels gironins en la taula classificatòria, el Betis és –juntament amb l’Eibar i el Màlaga- el segon conjunt més golejat de la categoria. Presumiblement, Quique Setién alinearà Guardado i Sanabria amb l’objectiu de tornar al camí del triomf i tranquil·litzar un entorn que comença a demanar aire fresc a la banqueta. “Estem afectats pels últims resultats, però treballem amb il·lusió per contrarestar-ho. Demano que ningú deixi de creure en aquest projecte, ho faig tan bé com puc. El Girona? Fa molts anys que m’agrada. La seva valentia molts cops els desarma, però ens posaran serioses dificultats”, deia el preparador càntabre, que comprovarà de primera mà el rendiment grupal del conjunt de Pablo Machín, debilitat per les baixes però enfortit per un últim mes de competició que l’ha situat amb un marge considerable de tres partits respecte al descens que desitja ampliar.