El Girona vol reservar la seva plaça per al 'play-off' contra el Cadis

El Girona rep aquest divendres el Cadis (21 h, Gol) en el partit corresponent a la jornada 41, la penúltima de la Lliga Smartbank. A falta de només sis punts per disputar-se, els blanc-i-vermells poden assegurar-se el 'play-off' matemàticament amb una victòria davant un rival eufòric després d’aconseguir l’ascens a la Primera Divisió.

A Montilivi semblen capficats en deixar els deures per a l’últim moment. L’empat in extremis del Lugo a l'Anxo Carro (2-2) va deixar els gironins amb la mel als llavis. Iriome havia avançat els locals abans que Cristhian Stuani de penal i Aday Benítez amb un gran llançament de falta capgiressin el marcador. Però va aparèixer la llei de l’ex i al minut 96 Cristian Herrera va signar la igualada.

Altre cop tornaven els fantasmes del passat, i els gallecs, que ja van frustrar l’ascens ara fa cinc anys, tornaven a ser protagonistes de la decepció dels blanc-i-vermells. L’equip segueix imbatut des de l’arribada de Francisco Rodríguez, però en els quatre partits del tècnic a la banqueta ha alternat dues victòries i dos empats. De nou, com ha passat tota la temporada, l'equip punxa fora de casa però no falla a Montilivi.

La decepció no amaga una realitat que els és molt favorable. El Girona té el play-off gairebé assegurat, i fins i tot podria ascendir de manera directa si guanya els dos partits i els resultats dels rivals l'acompanyen. Francisco va destacar en roda de premsa la motivació de tot l'equip de cara a un duel clau: "Veig l'equip molt preparat, supermotivat per afrontar un partit com el de demà". L'entrenador d'Almeria creu en la capacitat dels seus jugadors tot i les absències destacades de Maffeo i Alcalá: "Hi ha plantilla per assumir les baixes físiques que tenim. No podem canviar en dos dies el sistema de joc, però sí que podem fer ajustaments".

Francisco no podrà comptar amb els lesionats Jordi Calavera i Pablo Maffeo, a més del sancionat Pedro Alcalá, que va veure la cinquena targeta groga a l'últim partit. Riesgo serà a la porteria. La defensa haurà de ser de circumstàncies, ja que el tècnic no disposarà dels seus dos laterals drets. El més segur és que Ramalho ocupi el lateral dret i Juanpe, Miquel i Mojica completin la zona defensiva. Diamanka i Granell podrien repetir al doble pivot, mentre que a la línia de mitjapuntes Aday, Borja i Samu Sáiz podrien ser els escollits. Stuani serà la referència en atac. L’uruguaià continua una setmana més al capdavant de la taula de golejadors, amb 27 dianes.

Per la seva banda, Cervera té les baixes per lesió de David Gil, Jon Ander Garrido i Luis Quezada. L’entrenador càntabre haurà de decidir si aposta pel seu onze titular o si bé, amb l’ascens ja assolit, dona oportunitat als menys habituals. Anthony El Choco Lozano és la principal amenaça del rival. El davanter hondurenc va militar al Girona durant les dues temporades dels blanc-i-vermells a Primera i aquest any ha jugat al Cadis, on porta 10 gols. Tot i així, no és el màxim anotador de l’equip. Aquest rol correspon a l’experico Álex Fernández, que en porta 12 i s’ha convertit en el líder al mig del camp.

El Girona és cinquè a la classificació amb 60 punts, a quatre de l’Osca, que marca actualment l’ascens directe, i el Cadis lidera la Lliga Smartbank amb 69 punts. A la primera volta l’enfrontament al Ramón de Carranza va acabar amb victòria dels gaditans (2-0).