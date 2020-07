El somni de l'ascens a Primera passa per guanyar al camp del Lugo

Sempre que el Girona es retroba amb el Lugo es recorda aquella última jornada de la temporada 2014/15, quan l'equip gallec, entrenat per Quique Setién, va deixar els catalans sense el seu primer ascens a Primera. Cinc anys més tard, el Girona busca consolidar les seves opcions de pujar visitant l'Anxo Carro (19.30 h / Movistar LaLiga) amb la moral alta després de guanyar 7 punts de 9 amb el quart tècnic de la temporada, Francisco. El Lugo, un dels equips que lluiten per no baixar, també ha canviat de tècnic fa poc, i amb Juanfran García ha sumat 7 punts dels últims 9. I, malgrat tot, encara és en zona de descens.

Francisco, que va dirigir el Lugo la temporada 2017/18, ha admès que guanyar a l'Anxo Carro seria "fer un pas important" cap a l'objectiu del play-off. "El nostre objectiu és aconseguir els tres punts a Lugo i en els altres dos partits que queden. Guanyar seria fer un pas important cap al nostre primer objectiu, que és garantir la presència al play-off", ha puntualitzat. En aquest sentit, Francisco ha afirmat que està "convençut que el Girona anirà a més" i que "la gent en té amb moltes ganes, i està molt il·lusionada i implicada". De moment, el seu Girona ha guanyat dos partits per 1-0 amb gols, naturalment, de Stuani. I ha empatat 0-0 a Gijón. Una dinàmica que l'equip arrossega tota la temporada: guanyar a casa i punxar a fora. El Girona encara podria aspirar a l'ascens directe si guanya, després de veure com l'Osca, segon classificat, punxa al camp del Racing de Santander, un equip que ja ha baixat a Segona B.

"Quan vam arribar havíem de recuperar l'ambició de ser un equip competitiu, guanyador i equilibrat. En això estem posats, i estem molt contents. Però l'objectiu és continuar creixent", ha afegit l'entrenador, abans de reconèixer que el seu equip "ha d'arribar amb més gent a l'àrea rival i tenir més possibilitats de fer gol". A la prèvia, Francisco estava molest perquè l'equip no ha descansat ni 72 hores després de derrotar l'Almeria.

El Girona, que només ha sumat 15 punts dels 57 possibles lluny de Montilivi, podria jugar amb Alcalá en el lloc de Juanpe, sancionat per acumulació de targetes grogues. Jairo, Valery o Alex Gallar podrien donar descans a Aday Benítez o Borja García, mentre que Pau Maffeo segueix lesionat.

Juanfran, per la seva part, no podrà comptar davant el Girona amb un dels seus jugadors de referència en atac, Manu Barreiro, que complirà sanció per acumulació de grogues i que va exhibir la seva sang freda amb dos gols des del punt de penal en les tres últimes jornades.