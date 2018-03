El do de tenir cura de tots els detalls

La primera temporada del Girona a l’elit està traient la millor versió de cada un dels seus integrants. Hores i hores de treball que expliquen un caràcter suficientment vàlid per competir, de tu a tu, amb rivals que fins fa poc veien per televisió. Aprofitant la inèrcia guanyadora dels últims anys, els blanc-i-vermells continuen fent de la pilota aturada un art. De les seves moltes virtuts, aquesta segueix sent la més efectiva, un factor clau liderat per Jordi Guerrero i consolidat en el creixement esportiu d’un Girona poderós en el joc aeri.

Dels 40 gols que els gironins han celebrat a l’elit, 14 han arribat gràcies a l’estratègia, repartits en nou faltes laterals -sis a l’esquerra i tres a la dreta- i cinc llançaments de cantonada -tres a la dreta i dos a l’esquerra-. Traduït a punts, signifiquen 13 dels 43 que acumula, el 30,23%. El Girona està obtenint els fruits d’una tasca en què no deixa res a l’atzar. Tot s’analitza minuciosament, ja que qualsevol detall pot ser decisiu. Si apareix una mínima escletxa, s’aprofitarà per fer decantar la balança d’un partit encallat, tal com ha passat en vuit ocasions des de l’esquerra i sis des de la dreta. Casualment, però, només en 4 d’aquests 14 gols el premi ha arribat en la primera rematada. L’entrega dels futbolistes blanc-i-vermells ha permès veure els 10 gols restants, forjats en segones, terceres i quartes jugades. Així s’han lligat els 13 punts, perquè en les rematades directes el partit o s’ha perdut o ja estava guanyat. Aconseguits en 12 dates, Montilivi n’ha celebrat 9 i porta tres partits seguits veient com la ratxa no té aturador.

540x306 El domini de la pilota aturada del Girona / ARA El domini de la pilota aturada del Girona / ARA

Quan, com i on vol Granell

Amb una precisió a l’abast dels escollits, Àlex Granell és l’encarregat de traslladar les idees marcades en vermell de la pissarra de Pablo Machín al terreny de joc. És el braç executor, dotat amb una cama esquerra que posa la pilota al lloc precís en el moment adequat. El ritual dels instants previs no varia: rostre seriós, visualització de l’espai, lectura del temps, un petit senyal marcant cap on anirà l’esfèrica, execució mil·limètrica amb paràbola inclosa i somriure d’alegria. Per alguna cosa se l’anomena “l’esquerra d’en Granell”, un distintiu que ara ja coneixen a Primera. Del seu guant han sortit 9 dels 14 gols esmentats, el 64,28%, i lidera aquesta particular classificació davant de Borja García, amb 2, i Aleix Garcia, Douglas i Timor, amb 1.

A l’hora d’aprofitar aquest actiu cinc noms apareixen a la llista. El màxim golejador de la plantilla, l’uruguaià Stuani, és qui ha vist més porteria, amb 5 dianes, el 35,71%, seguit de les quatre anotades per Juanpe, el defensa que més ha foradat la porteria rival en aquest campionat i un dels que més participen de l’estratègia gironina, ja que al seu 28,57% d’efectivitat cal sumar-hi les assistències o primeres accions en els partits a Balaídos i al Wanda Metropolitano. De fet ells dos, Stuani i Juanpe, van ser els que van marcar a l’última jornada contra el Deportivo. Portu i Timor, per partida doble, i Alcalá, l’autor del gol de la primera victòria gironina a Primera Divisió, completen la llista.

El Celta de Vigo ha sigut la víctima preferida dels blanc-i-vermells, amb tres gols, i encapçala una taula on apareixen l’Atlètic de Madrid i el Deportivo, amb dos gols rebuts, i el Màlaga, el Vila-real, l’Alabès, l’Espanyol, el Getafe, l’Eibar i el Leganés, amb un.

14 GOLS Del Girona ha pilota aturada

Els 40 gols del Girona estan repartits de la següent manera: 20 en joc obert (el 50%), 14 a pilota aturada (el 35%), 4 de penal (el 10%) i 2 de contraatac (el 5%). Els homes de Machín són el segon equip de la Lliga que més gols marca mitjançant l’estratègia, empatats amb la Reial Societat i a només un dels 15 del Reial Madrid. Per sota trobem el Barça (11), l’Eibar i el Getafe (9), i el València, el Celta i el Sevilla (8). Mirant-nos-ho en percentatges, la classificació rep una sacsejada, i tenen quotes de protagonisme conjunts humils que fan del joc aeri una fortalesa. El Màlaga, cuer destacat, ha sumat 6 dels seus 16 gols a pilota aturada, el 38%. Ningú supera una xifra que el Girona segueix de ben a prop, amb el 35%. Al darrere apareix el Leganés, amb 7 de 23 i un 30%. La Reial Societat (28%), el Getafe (27%), l’Eibar i el Llevant (26%) treuen el cap amb solvència, i conjunts com el Madrid (22%), el Barça (15%) i l’Atlètic (13%) destaquen per altres factors més enllà de la pissarra.

Immers en la millor sèrie històrica de la seva curta trajectòria a l’elit, les tres victòries consecutives contra el Celta, el Vila-real i el Deportivo igualen les aconseguides davant el mateix conjunt gallec, el Madrid i el Llevant en la primera volta del campionat. La derrota del Sevilla, a més, ha situat la cinquena posició a només dos punts, i ha ampliat el focus d’un conjunt disposat a deixar empremta i que, en una hipotètica classificació de la segona volta, seria el quart classificat -el superen Madrid, Atlètic i Barça-. Un valor afegit davant la visita al Santiago Bernabéu per jugar contra un Madrid al qual el Girona ja sap què és guanyar.