La Copa, un repte llaminer per fer seguir creixent el Girona

Encara amb el sabor de la recent victòria a Riazor molt palpable, el calendari del Girona no té marge per al descans. Immers en una setmana d’allò més exigent i amb un ull posat en la visita del Madrid a Montilivi, els gironins se citen amb una competició on l’arribada a l’elit ha comportat aterrar al sostre més elevat aconseguit fins al moment. Els setzens de final és la barrera històrica assolida en el curs 2013/14, finalitzat amb la preuada permanència de l’equip de Pablo Machín. Uns mesos abans del seu fitxatge, però, Ricardo Rodríguez s’aferrava a la Copa mentre l’equip es diluïa a la Lliga. Superats la Ponferradina i l’Alabès, el Getafe de Luis García va ser un ós massa difícil de rosegar (1-1 i 4-1). La golejada soferta al Coliseum va tenir l’afegit de la destitució, 24 hores més tard, del primer dels tres tècnics que ocuparia la banqueta durant la temporada. Igualats aquells registres sense ni tan sols competir, el Girona es veu les cares amb l’únic conjunt que el va superar la temporada passada a Segona, el Llevant (20.30 h, BeIN Sports), amb la il·lusió de qui sap que assolirà una nova fita històrica en cas de superar una eliminatòria que es preveu molt disputada. “Volem passar de ronda i, a causa d'això, buscarem els futbolistes més idonis per competir. La Copa és una competició especial. A Segona, escalar esgraons era molt complicat, ara ens ho prenem amb més naturalitat i, si ens hi fixem, no hi ha gaires jugadors de la plantilla que hagin arribat gaire lluny. Això és un al·licient més”, assegurava el tècnic sorià, que donarà una nova oportunitat als homes menys habituals en la competició regular.

Muniesa i Timor, necessitats de minuts després de superar diferents lesions, són els més beneficiats. Stuani, amb molèsties que no fan perillar la seva participació davant els blancs, és el principal dubte d’un equip que no disposarà d’Alcalá ni de Boulaya –ahir van entrenar amb la resta- per precaució. A la porteria segueix la incògnita, després que Bounou fos de la partida a Riazor. “No crec que sigui un lloc on sempre ha de jugar el mateix. Això no té res a veure amb la confiança, ni en titulars o suplents. Tots són importants i crec molt en no marcar tant els rols”. Les rotacions no només tindran l’objectiu d’assegurar la competitivitat i la fiabilitat del grup, també obligaran que cadascú ofereixi la millor versió de si mateix dins d’un grup sense secrets. “Sempre posem en comú les sensacions postpartit, m’agrada escoltar els jugadors. Va bé xerrar dels aspectes que van succeint, sigui per treure ferro a les debilitats o per enfortir les virtuts. Els dic que som uns privilegiats per poder fer la feina que més ens agrada”, afirmava, abans d’enviar un missatge a l’afició: “Tant de bo poguéssim haver viscut tot el que estem vivint ara molt abans. Estic enormement satisfet amb el seu suport, hi ha hagut una transformació immensa”, afegia.

Tres partits en un mes

Serà la primera presa de contacte entre dos vells coneguts abans que es retrobin, d’aquí 10 dies, al Ciutat de València, en partit de Lliga. Amb la tornada encara en un calaix –està fixada per a finals de novembre- i després dels duels frenètics de la temporada passada, Machín és conscient que el partit d’aquest dijous és un punt i a part respecte a l’objectiu principal de l’any: la permanència. “Els matisos seran mínims i, per sort, els futbolistes són els que marquen la diferència. Tal com fèiem en els enfrontaments a Segona, ens donarem alguna pista per als següents partits”. Per la seva banda, per a Juan Ramón López Muñiz la possibilitat de ratificar el bon rendiment ofert en el seu retorn a Primera és reclam suficient per viatjar a Girona amb el convenciment d’obtenir-hi un resultat positiu. “Desitgem fer el millor paper possible en una competició que tenim molt en compte. Nosaltres, tal com farà el rival, sortirem a guanyar”. Absents Roger, Jason, Nano i Iván López per lesió, i Raúl, Postigo i Campaña per decisió tècnica, el tècnic asturià sacsejarà un equip incapaç de guanyar en cap dels tres desplaçaments d’aquest curs, malgrat que els empats al Bernabéu i a Cornellà el converteixen en un visitant respectat. “És un bon moment perquè els jugadors que no gaudeixen de gaire participació disputin 180 minuts, que els serviran per agafar els automatismes de l’equip. Així, quan els necessitem, hauran tingut situacions reals de joc per adaptar-se millor al que volem”, afirmava, il·lusionat, per continuar progressant en una competició sempre generosa amb els equips modestos i que també permet somiar a un Girona disposat a seguir creixent a mesura que augmenten els seus reptes.