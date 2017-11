El Llevant mesura la realitat del Girona

Dues victòries en les darreres dues jornades han dibuixat un escenari engrescador. De les urgències davant una hipotètica davallada a Riazor s’ha passat a gaudir d’un coixí respecte la línia vermella que serveix per refermar l’atreviment i l’innegociable estil d’un equip que sap qui és. Que recorda d’on ve després de passar-se tota la setmana en un núvol. Això, no obstant, no és motiu per no desitjar que aquest diumenge al Ciutat de València (12h, beIN LaLiga) arribi el tercer triomf consecutiu davant un Llevant que s’imposava fa 10 dies a Montilivi, en l’anada dels setzens de final de Copa. Aquell 0-2 poc a veuré tindrà amb un partit que servirà per rellançar, numèricament parlant, qui surti vencedor. Empatats a 12 punts i allunyats en sis de la zona de risc, els gironins arriben al duel sense angoixes.

Despreocupats. Amb ganes d’agradar. Però sent conscients que hauran d’oferir la seva millor versió per evitar qualsevol ensurt. “Hem rebut molts elogis però tenim els peus a terra, a la realitat. Som el Girona de sempre i, si pequem d’eufòria, ens posaran al nostre lloc. Vull recordar que el Llevant ens va donar una lliçó de competitivitat en la Copa i després d’una bona victòria hi ha moltes possibilitats que arribi un resultat no tant positiu. Posarem tot de la nostra part perquè això no passi i arribar al parèntesi amb una victòria” reflexionava Pablo Machín.

"Anem evolucionant i adquirint experiència, independentment del resultat sempre hem competit" Pablo Machin Tècnic del Girona

Els seus homes volen perllongar una estadística lluny de Montilivi semblant a la de les darreres temporades. Des de la derrota a San Mamés del 10 de setembre en el primer desplaçament de la història –amb els condicionants que això suposa-, els blanc-i-vermells han tret petroli en tots els seus viatges. Els empats a Leganés i a Vigo, units al triomf de la Corunya, han mantingut dempeus un equip anímicament enfortit després de remuntar al Madrid. “Anem evolucionant i adquirint experiència, independentment del resultat sempre hem competit. A San Mamés vam ser atrevits però segurament va ser el partit on menys opcions vaig sentir que teníem. A la resta, hem estat allà. Donant la cara i amb possibilitats reals de victòria. Som l’equip més humil de la categoria i ens hem guanyat a pols estar en una situació més tranquil·la però hem de continuar lluitant”. L’onze no diferirà molt de l’utilitzat el passat diumenge, tot i que presenta dubtes.

Maffeo i Aday –amb més opcions per al primer ja que el segon és a una targeta de la suspensió, com Bernardo i Douglas- es juguen un lloc al carril dret si Mojica entra en l’esquerre i Àlex Granell o Aleix García acompanyaran a Pere Pons al doble pivot. La resta no hauria de sofrir cap alteració ja que la convocatòria és la mateixa que la passada jornada -Alcalá segueix sense l’alta mèdica- i el trident format per Borja García, Portu i Stuani ara mateix sembla inamovible. “Serà un partit molt complicat, tenen molt clar a què volen jugar. Si nosaltres portem temps seguint un patró, ells també. Es coneixen i saben perquè han arribat fins aquí, amagant els defectes i potenciant les virtuts. A l’elit, tothom gaudeix de talent. Són un bloc difícil de batre però no ens hem de deixar sorprendre” afegia.

“No menysprearem cap punt”

Juan Ramón López Muñiz demanava el suport de l’afició després de no aconseguir vèncer en cap de les cinc jornades precedents –tres empats i dues derrotes-. “Volem fer partícip a tothom ja que patirem molt. Ho tenim clar i estem tranquils però ens agradaria que l’entorn fos conscient. Hem de ser realistes tot i que no menysprearem cap punt”. El tècnic granota compta amb més efectius en la punta d’atac, la línia més afectada per les baixes en aquest inici de curs. Absents Roger, Nano i Iván López, Muñiz recupera a Jason i podrà comptar amb el cedit Enes Ünal en la visita d’un respectat Girona. “Estan en un moment molt bo. Tenen les idees clares, acumulen temps treballant junts i ens posaran les coses difícils”. Amb la tercera aturada del que portem de campionat per motius de seleccions a l’horitzó, un triomf contribuirà a estirar la inèrcia d’un Girona segur de si mateix.