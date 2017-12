Pablo Machín: “Tenim clar quin és el nostre lloc”

“Gaudirem de l’opció de puntuar i ser l’equip competitiu que hem estat sempre, vivim un moment complicat però a ningú se li passa pel cap que el Girona tingui millor plantilla que l’Espanyol. Volem sumar i continuar fent bé les coses, sobreposant-nos a les adversitats que estem passant” ha expressat Pablo Machín en la prèvia del primer derbi català entre l’Espanyol i el Girona a l’elit. “Ni quan dúiem 10 punts de distància amb el descens ni ara, canviaré el discurs. Si mantenir la categoria és molt difícil per a la meitat dels clubs, per a nosaltres el grau de dificultat s’eleva. Haurem de patir però s’ha de valorar que tenim una diferència considerable i que arribem al partit mirant a l’Espanyol pel retrovisor”. Cinc punts separen als blanc-i-vermells de la zona de risc. “Tenim clar quines són les nostres virtuts i on està el nostre lloc, la constància i el treball seran claus per assolir un objectiu que no dubtem en aconseguir”.

“El dibuix no és tant important com se sol veure, no determina. El més important és que els futbolistes sàpiguen quines funcions tenen" Pablo Machin Tècnic del Girona

El tècnic sorià s’ha desfet en elogis cap a l’Espanyol i el seu tècnic, Quique Sánchez Flores. “És un equip històric amb futbolistes reconeguts, difícil de batre. Quique ha treballat molt, especialment el seu sistema defensiu i la pilota aturada. Tenen les línies juntes i dos homes a dalt amb ofici i qualitat”. A Cornellà, els seus actius s’accentuen. “És un bloc que al costat dels seus obté bons resultats. No els hem de concedir moltes ocasions de gols ja que tenen homes que de tres ocasions, solen marcar-te dues”. El Girona vol oblidar les darreres patacades en el temps afegit davant el Betis i l’Alabès. “Analitzar amb el pas del temps és molt senzill, no podem obviar que els rivals també tenen qualitat. Contra l’Alabès vam donar opcions a un rival quan no devíem haver-ho fet, però parlar ara és fàcil. La dificultat resideix en que, en aquell moment, es pugui transmetre. Per això parlem molts cops de la veterania. Ja ha passat i només ens queda treure conclusions per al futur”.

Les baixes defensives trastoquen els plans d’un Machín fidel al seu sistema. “El dibuix no és tant important com se sol veure, no determina. El més important és que els futbolistes sàpiguen quines funcions tenen, el més sensat és continuar en la mateixa línia i no passar a defensa de quatre. Fins ara, ens està anant molt bé”. A la baixa d’Alcalá, s’han sumat les de Bernardo i Muniesa. “Alcalá està progressant correctament però desconec quan ens podrà ajudar, Muniesa es lliurarà del quiròfan tot i que no seria el primer cop que creiem una cosa i després passa l’altra, i Bernardo té una ruptura. Buscarem alternatives”. Amb Ramalho i Juanpe com a únics centrals i la possibilitat que Planas participi amb una màscara protectora, altres noms surten a l’escenari. “Timor és una opció, però n’hi ha més. També podríem situar Maffeo a l’eix i situar Aday i Mojica als carrils, ho valorarem durant el dia” ha finalitzat, després de deixar clar que el Girona està treballant en la propera finestra de fitxatges. “La secretaria tècnica està treballant per valorar les alternatives que existeixen, no sóc partidari de portar jugadors per portar i si buscant que sumin. Potser alguns dels jugadors que ara no participen en excés, són els millors reforços d’hivern. El que tinc clar és que veurem més d’un club tirant la casa per la finestra”.