El Girona-Madrid es jugarà amb normalitat: "Només és un partit de futbol"

El Girona rebrà aquest diumenge la visita del Reial Madrid. El partit, immers en les festes de la ciutat, ha aixecat polseguera per motius polítics. Dins del club han rebut amb sorpresa les notícies que han sorgit des de diversos mitjans estatals. “Es busquen conflictes allà on no n’hi ha; no hem tingut mai cap problema. Que el rival sigui el Madrid no ho fa diferent, no hi ha cap necessitat de crispar l’ambient”, asseguren les diverses fonts del club amb qui l’ARA s’ha posat en contacte. A Montilivi, el Girona treballa amb 257 persones, més de la meitat de les quals –130– exerceixen dins l’àmbit de seguretat privada del club. Els 127 restants s’ocupen de diverses branques de la logística (comunicació, restauració, protocol, manteniment...) que genera qualsevol nit de competició.

A ningú se li escapa que el tema polític, tal com va succeir amb la visita del Barça, està molt present Però, tal com va passar en el derbi català –es rumorejaven possibles invasions de camp i conflictes que mai van existir–, res més enllà de la festa que es preveu viure. “Durant els dos últims mesos han tingut lloc molts esdeveniments a Catalunya, i nosaltres no hem patit per res. L’exemple més recent va ser el partit de Copa contra el Llevant. Diumenge el protagonisme serà per al futbol, i desitgem que el Madrid es trobi a gust. Vindran, jugaran i marxaran; no hi ha més”, deia Delfí Geli en una entrevista a la cadena Cope, on tallava els rumors originats arran d’un hipotètic ajornament. “No tenim cap constància d’una possible suspensió, ningú s’ha dirigit al Girona. Treballem sobre l’escenari habitual i en contacte amb el protocol del Madrid. Així ho hem fet fins ara i així seguirem”. L’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, s’ha manifestat en un to semblant als micròfons de TV3. “A Girona, com arreu de Catalunya, som persones responsables. No s’ha de témer per cap aldarull, és ridícul”.

El Madrid no altera el pla de viatge

Els Mossos d’Esquadra, de bracet amb els cossos de seguretat del club, treballen amb absoluta normalitat. “Garantim que respondrem a qualsevol eventualitat, com en cada partit. Aquesta és la nostra feina: generar seguretat dins i fora del terreny de joc. El Madrid no ha de témer per res. Ni a l’hotel, ni a Montilivi, ni a Girona. S’està traient tot de context”, asseguren a l’ARA des del departament de comunicació del Mossos. “No ignorem la realitat del moment, però treballem de la mateixa manera que sempre, fent-ho extensiu a tots els àmbits”, afegeixen, i posen èmfasi en la magnitud que genera el conjunt madrileny. “Som conscients que no és el mateix rebre el Màlaga, per posar un exemple, que el Madrid. El públic, de manera lògica, es desborda”.

L’equip de Zidane, que no viatjarà en l’autocar oficial ja que aquest vehicle es troba de camí a Londres on l’equip arribarà dimarts que ve, manté el seu pla de viatge habitual: l’aterratge a la ciutat serà el dissabte i se n'anirà just quan acabi el partit. “Si realitzem qualsevol perímetre de seguretat més ampli als voltants de l’hotel serà precisament per l’afluència de gent. Hi haurà molts gironins demanant autògrafs, fotografies... Voldran veure els millors jugadors del món, és totalment comprensible”, conclouen. Serà la primera visita de caràcter oficial del Madrid a Montilivi.

“Tenint en compte d’on venim, és un conte de fades. Ha costat molt arribar a viure moments com aquest, així que només podem gaudir. L’afició del Girona és exemplar”, manifestava Pablo Machín. Per la seva banda, Zidane també ha temperat els ànims en les seves últimes compareixences. “No existeix cap preocupació, ja que la seguretat serà la mateixa de sempre”, opinava el francès enmig d’un inesperat soroll que no hauria d’embrutar la il·lusió d’una ciutat bolcada amb els seus davant d’un dels partits més bonics de la seva història, un partit on Pere Pons i Stuani compartiran protagonisme amb Cristiano Ronaldo i Sergio Ramos, on tots els ulls se centraran en la pilota, on només es jugarà a futbol.