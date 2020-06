El Girona visita Màlaga amb la missió de deixar de ser el segon pitjor visitant de la categoria

El Girona visita aquest diumenge l'estadi de La Rosaleda de Màlaga (19.30 h) buscant la segona victòria consecutiva que consolidi l'equip en la zona de play-off d'ascens a Primera. El Màlaga, amb només tres punts d'avantatge sobre Numància i Lugo, que ocupen posicions de descens, viurà una final dins d'una temporada marcada pels problemes a la llotja.

L'equip de Josep Lluís Martí, que havia tornat als terrenys de joc sumant tot just dos punts dels primers nou possibles, va posar fi a una ratxa de cinc partits consecutius sense guanyar. Els gols de Samu Sáiz i Cristhian Stuani van decantar el partit contra el Numància, que va trencar una ratxa de més de 300 minuts sense veure porteria. Ara el repte és guanyar fora de casa. L'equip blanc-i-vermell ha sumat gairebé el 75% dels 52 punts que té a casa i és el segon pitjor visitant de la competició.

Si no hi ha una sorpresa majúscula, Stuani, que juntament amb Asier Riesgo, Juanpe i Ignasi Miquel ha jugat els 360 minuts disputats des que es va reprendre la competició, tornarà a ser la gran referència d'una alineació titular en la qual no s'esperen gaires canvis, ja que el Girona tindrà cinc dies de descans abans de rebre, divendres, el Saragossa a Montilivi. L'entrada de Jairo Izquierdo, Álex Gallar o Valery Fernández al lloc d'Aday Benítez en el flanc dret de l'atac del 4-2-3-1 matalasser podria ser l'única novetat en l'onze de Josep Lluís Martí, que va recuperar part del crèdit perdut després de vèncer el Numància, i que espera que aquest anhelat triomf no sigui fruit del pèssim estat de forma del conjunt sorià sinó de l'inici de la millora que porti el Girona fins a Primera.

"No podem perdre la realitat de vista, i la realitat és que estem en llocs de play-off, però volem arribar molt més amunt. La relaxació és l'arma que ens pot fer més mal. Perquè una cosa és confiar en el treball i en l'equip, i una altra pensar que les coses ens sortiran bé perquè hem guanyat un partit", ha apuntat Martí abans d'afirmar que "les coses sortiran bé si donem el 200% en cada minut, a cada acció". Martí ha recordat que "no estarem alliberats fins que aconseguim el nostre objectiu. És l'únic que tenim al cap". I l'objectiu és l'ascens.

El Màlaga, que no ha guanyat cap dels dos partits jugats a casa aquest juny, té les baixes per lesió de Luis Hernández, Aaron Ñíguez, Dani Pacheco, Luis Muñoz, Bard Boulahroud i Hicham Boussefiane.