Pep Lluís Martí: "Els jugadors tenen una il·lusió tremenda per tornar a competir"

L'entrenador del Girona, Pep Lluís Martí, ha admès que l'equip haurà d'afrontar "una final cada tres dies" si vol tornar a Primera. Martí, tercer entrenador del Girona aquesta temporada, havia aconseguit iniciar una bona ratxa de resultats just quan va començar la crisi del covid-19. Ara, el repte serà pujar. Ja sigui directe o via play-off.

En una entrevista difosa aquest diumenge pels mitjans de comunicació de l'entitat, el tècnic del Girona, que tornarà als terrenys de joc dissabte per enfrontar-se al Las Palmas, ha valorat positivament la primera setmana d'entrenaments en grup. "Els jugadors estan molt preparats, molt implicats i molt motivats, i són molt conscients de tot el que ens hi juguem", ha afirmat l'entrenador, que ha remarcat que "tenen una il·lusió tremenda per tornar a competir" després de l'aturada pel coronavirus.

Martí, que va recalar a Montilivi a principis de novembre per redreçar el rumb del Girona, ha apuntat, a més, que "no és una situació fàcil" disputar onze partits "gairebé sense descans" i ha explicat que encara tenen "molta feina, sobretot a nivell mental". Tot i això, ha remarcat que tenen una plantilla "àmplia per poder afrontar aquesta situació" i que els seus futbolistes "estan molt, molt, il·lusionats" per lluitar per l'ascens. "Quan estàs tant de temps sense gaudir d'una cosa que t'agrada molt, com el futbol, quan la tornes a tenir li dones la importància que té", ha afegit.

A falta d'onze jornades per a la conclusió de Laliga SmartBank, el Girona ocupa el cinquè lloc de la classificació, en llocs play-off i a vuit punts de l'ascens directe. Per això, el preparador mallorquí va instar els seus jugadors a donar el màxim: "Queden 33 punts en joc i hem d'aconseguir el màxim possible per sobrepassar els rivals que tenim per davant i per poder arribar on volem arribar".

A més, l'exentrenador del Tenerife i el Deportivo de la Corunya ha assenyalat que "serà molt important començar bé i aconseguir els tres punts" perquè, segons ell, donarien "un cop de puny sobre la taula davant els rivals". Martí també ha volgut enviar un missatge a l'afició de Montilivi. "Els vam demanar que ens animin, encara que hagi de ser amb la samarreta i la bufanda davant de la televisió i amb la bandera al balcó. Necessitem el seu suport. Pot donar-nos impuls per guanyar partits", ha conclòs.