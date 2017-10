El Girona rep el Madrid sota la protecció de sant Narcís

Coincidint amb el dia en què Girona celebra la festivitat de Sant Narcís, que va salvar la ciutat quan les tropes franceses de Felip III van profanar el cos del sant, l'equip de Pablo Machín rep el Madrid a Montilivi (16.15 h, BeIN LaLiga). "Sortirem a competir. Si ho fem tindrem possibilitats. Que ells no tinguin els mateixos objectius que nosaltres en el campionat no ens fa tenir menys opcions. No sortirem derrotats abans de començar. Sentim que és un partit especial i els jugadors no necessiten cap motivació. La implicació està garantida", assegurava Pablo Machín.

La victòria a Riazor ha impulsat la moral d'un grup que, passi el que passi aquesta jornada, continuarà una setmana més lluny del descens. "Era molt important seguir recordant que som capaços de guanyar. Ens aporta més tranquil·litat. Encara que hi hagi equips que semblin més assequibles que d'altres, tots són complicats, però sabem que oferim garanties davant de qualsevol".

Després dels lògics canvis introduïts en l'onze amb motiu del partit de Copa, els homes amb més pes de l'equip tornaran a fer un pas endavant. Retornat Stuani després d'haver complert sanció, Muniesa també apunta a la titularitat d'un grup que només compta amb la baixa d'Alcalá. Després del marcatge de Maffeo a Messi en el derbi català, el tècnic sorià va reconèixer que no es planteja res de semblant per aturar Cristiano. "El Madrid no té tanta dependència d'ell com el Barça la pot tenir de Messi. Tenen molts més actius: laterals profunds, un mig del camp de toc, la pilota aturada… Alguna cosa proposarem, però no tan cridanera. És molt difícil. Ells ja no són aquell equip que es replegava i contraatacava. Ara domina el partit mitjançant la pilota". Un cop més, i davant els esdeveniments polítics viscuts en les últimes hores, feia una crida a la calma. "És un moment de reconeixement i sap greu que es parli més d'altres coses. El club ha passat del negre al blanc en poc temps. No hi havia cap motiu per alarmar. Fa tres anys i mig que visc aquí i no he sentit mai res del que s'ha dit aquests dies. S'ha de parlar de futbol, del creixement del club i de la respectuosa afició que tenim. Ells són els que més s'ho mereixen", afirmava.

"Serà un partit difícil"

"Montilivi serà un estadi complicat de batre i, com tots els partits d'aquesta Lliga, serà difícil. Però som el millor club del món, d'això no en tinc cap dubte. El balanç, fins ara, és bo: tercers a la Lliga, líders a Europa i amb dos títols a la butxaca", deia Zinedine Zidane, conscient de la dificultat que genera un partit en què els blancs no es poden permetre el luxe de cedir més punts. Absents Keylor Navas, Gareth Bale, Carvajal i Kovacic, Kroos recuperarà el seu lloc dins d'un esquema que també pot veure l'entrada d'homes com Benzema i Lucas Vázquez tenint en compte el partit de Lliga de Campions que els espera la setmana entrant.

El tècnic francès, en la línia de les seves últimes compareixences, va restar transcendència a tots els factors que giren al voltant de la pilota. "És un partit de Lliga, no l'hem de fer especial. Hi ha molta fressa però no m'hi posaré, només penso en el meu equip. Viatjarem amb normalitat i ens centrarem en el que passi al terreny de joc". Montilivi registrarà un ple gairebé absolut amb l'objectiu de trencar una negativa ratxa de quatre derrotes consecutives. Il·lusionats amb l'oportunitat de viure un d'aquells partits que explicaran mil i un cops amb el pas del temps, la sola idea de pensar en un triomf històric és l'argument principal del somriure d'uns gironins que, enfortits pel seu civisme i plens de convicció, han pogut comprovar que en el futbol pot passar de tot. I més encara si es compta amb la protecció d'un patró que, segons els esdeveniments que sorgeixin, més d'un tornarà a invocar.