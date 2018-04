El Girona i Portu, junts fins al 2022

Amb la més absoluta de les discrecions, Quique Cárcel s’ha dedicat a seduir un dels jugadors més determinants del primer curs a l’elit del Girona, aconseguint la seva renovació fins al 2022. Portu, que ja havia renovat a l’estiu, era en boca de tothom després d’una temporada espectacular que l’ha vist celebrar 11 gols, sent l’únic jugador que pot dir, amb el cap ben alt, que ha jugat tots els partits disputats a Primera de la història del Girona. Insubstituïble per a Pablo Machín i bàsic en els darrers èxits d’una entitat que no para de créixer, el murcià prorroga el vincle que l’unia al club per una temporada més de l’estipulada, tancant els rumors d’una possible sortida el pròxim curs.

Es desconeix fins a on s’ha augmentat la clàusula de rescissió de 12 milions d’euros en proporció al preu de mercat actual, que ha obligat a lligar en curt i millorar el salari d’un futbolista al qual Lopetegui segueix de ben a prop i té en una llista d’alternatives per al proper Mundial de Rússia. En un acte que tindrà lloc a Montilivi aquest dimecres a la tarda, s’escenificarà l’acord entre les dues parts. Tal com ha passat amb l’arribada del 2018, el Girona torna a anticipar-se a possibles problemes. El nom de Portu s’afegeix als ja coneguts de Juanpe, Àlex Granell, Alcalá i Aday Benítez, enfortint el projecte i adequant les condicions a aquells que han fet possible que l’entitat blanc-i-vermella visqui el millor moment dels seus 87 anys d’història.