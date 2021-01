El Girona i el Sabadell separen els seus camins a la Copa

El Girona va classificar-se de manera agònica contra el Lugo (2-1), capgirant el marcador a la pròrroga i evitant els penals amb un gol de Santi Bueno en el minut 122; mentre que el Sabadell no va poder evitar caure contra la Penya Deportiva des dels onze metres després de fallar-los tots (0-0 i 2-0). A Montilivi, tret de la bogeria final, la Copa no va ser gens entretinguda. Els ànims es van anar caldejant gràcies a les estranyes decisions de l’àrbitre, que aparentava anar tan perdut com els futbolistes. El primer xut va anar a càrrec de Pablo Moreno, el revulsiu del descans. Mentrestant, Yan Couto, a la banda, començava a passar-s’ho bé. De fet, una acció fabricada entre els dos va estar a punt de ser gol.

Francisco seguia picant l’ullet al planter –també van jugar Terrats, Kebe i Pachón– fent entrar el juvenil Arnau i Pau Víctor, que va treure una pilota pràcticament de dins en el temps de descompte del partit per evitar recordar fantasmes innecessaris del passat, i l’equip va ser millor. Però va apostar tant pels joves que va anar d’un pèl caure en alineació indeguda. Només començar la pròrroga, Bustos, que encara no ha demostrat la seva vàlua, va fallar una rematada claríssima. El Lugo, intel·ligent, va decidir que feia massa fred i que no calia anar als penals amb un cop de cap de Chris Ramos al fons de la xarxa. Doncs no, com que el Girona era incapaç de marcar, va haver de ser el mateix Lugo qui ho fes amb un gol en pròpia de Djalo. I va completar la remuntada Santi Bueno en el 122. Coses del destí.

Per la seva banda, el Sabadell va tenir un mal final malgrat que les intencions arlequinades van ser evidents des del primer moment: guanyar no feia nosa. Tampoc va ser res de l’altre món, i el duel, força ensopit, va fer pujada. És ben bé que hi ha nits que la Copa és exclusiva per als més fidels. Com era previsible, orfes de gols, s’havia de jugar mitja hora més. I els penals, que els d'Hidalgo van fallar totalment, van sentenciar.