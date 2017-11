El Girona abraça el rendiment de Stuani i Bounou

Superat amb nota el primer tram del curs, el Girona manté la capacitat de seducció que l’ha dut a protagonitzar una arrencada històrica, ja que és el millor nouvingut a l’elit dels últims 23 anys. Amb la força del col·lectiu com a estendard principal, dos noms propis sobresurten en una dinàmica que els ha permès sumar 10 dels últims 12 punts en joc: Cristhian Stuani i Yassine Bounou. Situats diametralment sobre el terreny de joc, el seu rendiment ha contribuït decisivament a la millor versió d’un equip passional, vistós i sacrificat. “Ens falta contundència a les àrees”, assegurava Pablo Machín en els moments més complicats d’un conjunt que no fa pas gaire sumava dos punts de divuit, i que generava certa inquietud malgrat les bones sensacions. Registres en mà, l’uruguaià i el marroquí han aportat la tan sol·licitada i necessària resolució en els metres finals. Els resultats? Victòries davant el Deportivo, el Madrid i el Llevant i un molt meritori empat contra la Reial Societat en un tram de calendari duríssim, solucionat amb fermesa i convicció.

Stuani, 7 gols en 10 partits

Stuani ha mostrat prou credencials per ser considerat l’estrella d’aquest Girona: ha aconseguit el 50% dels gols blanc-i-vermells i ha dibuixat una presència en clara línia ascendent. L’Atlètic va ser la primera i única víctima de l’uruguaià en els cinc primers partits dels deu que ha disputat. El gir de guió el trobem a Balaídos, on es va produir l’inici d’una ratxa vigent: marcar en cinc partits consecutius. Estadísticament, les conclusions són evidents. Abans del partit de Vigo Stuani només havia enviat la pilota al fons de la xarxa -per partida doble, això sí- el dia del debut, i havia generat vuit clares ocasions en aquelles primeres cinc dates. Menys participació, baixa producció. En les jornades següents, el canvi és notori. 14 xuts, cinc gols. Com més incidència, més bon balanç. Creix a mesura que l’equip també ho fa. “Sempre que la meva feina serveixi perquè l’equip puntuï, em tindrà satisfet”, deia minuts després del partit davant la Reial Societat.

Stuani ha trobat la felicitat a Girona, recuperant un olfacte que l’ha fet lluir en tots els equips pels quals ha passat. De fet, la meitat dels seus llançaments a porteria acaben en gol, ja que dels 22 tirs fets en els 841 minuts disputats, 14 han anat entre els tres pals. També és el primer jugador a iniciar la pressió, de manera que dificulta la sortida de pilota del rival i facilita moltes de les recuperacions que, segons més tard, s’originen al mig del camp. Batallador incansable, també aporta el seu gra de sorra en petits detalls del dia a dia que fan que sigui un dels futbolistes més respectats del vestidor, com indica el fet de ser escollit quart capità.

De tarannà discret, Bounou ha sabut esperar una oportunitat guanyada diàriament amb esforç. Sense alçar la veu. El Girona havia encaixat 13 gols dels 17 que acumula en vuit jornades, que el situaven empatat a la zona de risc. El tècnic sorià, ajudat per les lesions de Muniesa i Alcalá, havia fet servir tots els homes de què disposa en l’eix defensiu. Ningú pensava, però, que el torn del marroquí arribaria a Riazor. Com sempre que n’ha tingut ocasió, ha respost a la perfecció. Casualitat o no, la posada en escena ha anat de bracet amb l’excel·lent dinàmica d’un conjunt que, amb ell sobre el terreny de joc a la Lliga, es manté invicte. Ha guanyat solidesa. S’ha fet respectar. Especialment davant la Reial, Bounou es va fer gegant sota els tres pals, un aspecte que va comportar que el públic de Montilivi coregés el seu nom després d’aturar un un contra un davant Januzaj.

Brillant en la distància curta, la seguretat en el joc aeri s’ha consolidat com un dels seus millors actius. Les tres victòries, totes per la mínima, han comportat uns últims minuts de patiment per les centrades laterals i els atacs a pilota aturada que s’han estavellat contra un mur difícil de batre. Si el tècnic sorià buscava una sacsejada, va prendre la decisió més encertada.

Amb el Mundial de Rússia a l’horitzó, Stuani i Bounou tenen moltes possibilitats d’estar entre els seleccionats del seu país. Fixos en les últimes convocatòries, el seu paper té un marge de millora molt ampli. Mentre que Stuani s’ha acostumat a participar en les segones meitats, Bounou ha observat el retorn dels seus a la cita més important del futbol de seleccions 20 anys després des de la banqueta. Qui més agrairà aquesta motivació addicional és un Girona que inicia una setmana en què el partit contra el Betis de dissabte suposa un nou repte: allargar la imbatibilitat a domicili, on suma dues victòries i dos empats d’ençà de la seva única derrota, a Bilbao, ja fa més de dos mesos.