La Federació Espanyola veta el partit de Miami

El Girona, que des del primer moment ha estat interessat a portar el partit contra el Barça de la segona volta als Estats Units, veu com l’afició no ha respost a la crida d’entrades gratuïtes per anar al Camp Nou com una de les mesures de compensació proposades per la Lliga i la multinacional Relevent.

Menys de 1.300 abonats dels més de 9.500 amb què compta l’entitat gironina han escollit desplaçar-se de franc a Barcelona i veure el primer derbi català de la temporada. Una xifra baixa, molt baixa, tenint en compte la repercussió i la il·lusió que provoca un partit d’aquesta magnitud entre els seguidors del Girona. Aquests abonats, automàticament, descarten els altres dos punts d’un acord que encara ha de portar més cua: el viatge a Miami –gratuït si és d’un dia o de pagament si es fa tot el cap de setmana– o el 40% del retorn de la quota d’aquesta temporada. El que sí que tindran, sempre que el partit s’acabi disputant al Hard Rock Stadium de Miami, és la devolució del 20%. Fins i tot es podria donar el cas que els abonats que vagin a donar suport al Camp Nou aquest diumenge hi hagin sortit guanyant, ja que si el partit del 26 de gener es juga a Montilivi no perdran el dret de veure el derbi des del seu seient.

Veient la ferma oposició per part de la Federació Espanyola i de l’AFE, liderades per Luis Rubiales i David Aganzo, que rebutgen aquesta decisió perquè consideren que es vulneren els drets dels futbolistes, ni de bon tros es descarta que el partit s’acabi disputant a Girona. De fet, a hores d’ara, que el Girona-Barça es jugui a Montilivi és l’opció que té més força. La Federació ha enviat una carta al Girona recordant que necessita més informació per donar el vistiplau al partit i que no donarà cap resposta fins que tingui tota la documentació necessària i que ja ha demanat a la Lliga.

El club blanc-i-vermell va obrir el període de sol·licituds la setmana passada i va posar 5.000 entrades a disposició dels socis gironins. Tan sols es farà efectiu un 26% aproximat de la demanda, les menys de 1.300 que ja s’han tramitat. Unes xifres que es redueixen si es té en compte la totalitat de socis del Girona: només un 14% s’agafen a aquesta mesura de compensació. Molts abonats del club prefereixen trobar un carnet del Barça o pagar pel seu compte per acudir al derbi del diumenge, ja que s’estimen més gaudir del 40% del retorn de l’abonament que no pas d'una entrada i el 20% de la quota. Sense anar més lluny, el paquet d’entrades pagant que va posar a la venda el club tampoc ha prosperat: només s’han venut una desena de les 174 possibles. L’opció majoritària de la massa social del Girona serà, precisament, l’ingrés de prop de la meitat de l’abonament actual, perquè no poden escollir que el Girona jugui el seu partit a Montilivi. Els gironins, que se senten ignorats perquè el club no els ha tingut en compte a l’hora de prendre aquesta decisió, creuen que no tot a la vida és fer negoci. Encara menys amb un partit tan especial, que tot just seria el segon que viuen i qui sap si l’últim.

“Si depengués de mi, jugaríem a Montilivi”

D’altra banda, que el Girona reforçaria el seu posicionament com a marca en un mercat nou i que ingressaria un bon pessic de diners –es parla d’uns quatre milions– no ho nega ningú. L’oportunitat seria bona econòmicament, i a la llarga donaria fruits. D’això no n'hi ha cap dubte. L’emprenyament dels abonats gironins té lloc perquè no només no veurien el seu equip a Montilivi sinó que ningú els ha consultat sobre la possibilitat d’exportar un partit tan bonic que forma part de l’abonament ja pagat. Ho avisava Granell: “El que més em preocupa és que es cuidi l’abonat del Girona, ja que se’l priva d’un partit especial. No tinc cap dubte que el club ho farà amb cura perquè una decisió així mereix que el soci estigui més que compensat”. I Borja García anava més lluny: “Totes les opinions són respectables, però la meva és que prefereixo jugar a Montilivi. Tindríem més opcions de guanyar que si juguem als Estats Units. Si depengués de mi, jugaríem a casa”. Que no s’hagin repartit ni 1.300 entrades diu que Borja no és l’únic que vol veure el Girona a Girona.