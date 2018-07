El Girona s'acostuma a les golejades a l'Índia (0-5)

El Girona ha aconseguit la victòria per golejada en l'amistós de pretemporada contra el Kerala Blasters (0-5), disputat aquest dissabte a Kochi en el quart partit de l'estiu, el segon que disputa a la gira per l'Índia. Contra un rival inferior, però que ha plantat cara als primers 45 minuts, els d'Eusebio Sacristán s'han imposat amb els gols de Montes (primer temps), Pedro Porro, Granell, Aday i Aleix.

Com ha sigut habitual, especialment després de jugar dos partits consecutius, Eusebio ha mogut la banqueta a la segona part per repartir minuts. També al final s'ha vist la versió més competitiva dels de Montilivi contra un rival que juga a la Superlliga de l'Índia i que ha apostat per un plantejament molt defensiu.

Després de la victòria del divendres contra el Melbourne City (0-6), els gironins s'han assegurat la victòria al torneig Toyota Yaris LaLiga World.