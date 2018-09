El Girona s’aferra a les seves possibilitats

Gairebé set mesos després de l’últim enfrontament entre el Barça i el Girona, els blanc-i-vermells es plantaran avui al Camp Nou després d’haver millorat al seu inici a Primera de la temporada passada: han sumat 7 punts de 12. El tècnic del Girona, Eusebio Sacristán, no descarta donar la sorpresa a Barcelona.

“En el futbol tot és possible i segur que tenim alguna possibilitat. Hem de tenir la mentalitat adequada, anar-hi amb determinació i aprofitar qualsevol detall, per petit que sigui. Hi volem creure i tenim la confiança que podem fer alguna cosa bonica”, afirmava Eusebio ahir en la prèvia del duel. “Sorprendre el Barça és molt complicat, però ho intentarem. Sabem que jugar al Camp Nou sempre és difícil, però no podem dubtar. Hem de pensar molt en el que volem fer i prendre les decisions correctes”, afegia en un discurs embolcallat d’il·lusió.

El Girona, que suma dos triomfs consecutius, té a l’abast una nova fita: igualar la millor sèrie de victòries a Primera. En la seva estrena va assolir dues vegades un ple de nou punts. A la primera volta, contra el Deportivo (1-2), el Madrid (2-1) i el Llevant (1-2), i en el segon tram de competició davant el Celta (1-0), el Vila-real (0-2) i el Deportivo (2-0). “No és el partit ideal per discutir la pilota al rival, però si no volem que ens ataquin contínuament hem d’intentar mantenir-la. Una de les nostres consignes per restar-los potencial és que passi això. Després ja veurem quant temps la tenim i quina valentia, atreviment i capacitat tenim per fer-ho possible”, defensava un Eusebio que ha repetit la mateixa convocatòria que en l’últim partit. Així doncs, ha deixat fora Ramalho i el Choco Lozano per decisió tècnica, que se sumen als lesionats Planas -que s’entrenarà amb el grup la setmana que ve- i Mojica.

El dubte rau a saber si Eusebio donarà continuïtat a l’esquema de 3-5-2 contra el Barça. “Hem sumat dues victòries seguides davant de rivals que volien tenir la iniciativa amb el control del joc. Hem aconseguit ser forts defensivament i agafar-los al contraatac, un dels nostres actius. Tenir el darrere ben protegit ens anirà bé, i contra el Barça pot ser un bon valor, perquè ells et dominen i això t’obliga a replegar-te prop de la teva àrea. És una possibilitat, però intentarem argumentar el mateix que en altres jornades. Veurem què és el que més ens convé, però és probable que el Barça ens faci anar amb la mateixa idea que en els últims partits”, va afirmar el tècnic del Girona.

Eusebio, vell conegut del Barça, també va valorar el pànic escènic de jugar al Camp Nou. “Ho he comprovat al llarg de la meva trajectòria: l’estadi impacta i et pot afectar, perquè un no està acostumat a aquesta mena d’escenaris. El fet de repetir experiències fa que el xoc no sigui tan gran i, com menys impressionat estàs, més fàcil és que les teves qualitats surtin a la llum”, va explicar.

Una setmana de tres partits

El Girona té un ull posat en el calendari de després del Camp Nou. Dijous rebrà el Betis i diumenge jugarà a Osca. Eusebio, que va explicar que no s’ha mirat el 6-1 del curs passat contra el Barça i que no ha escoltat res al vestidor que faci referència a l’embolic del partit de Miami, intentarà sumar el cinquè resultat positiu consecutiu lluny de Montilivi. L’última derrota va ser el 8 d’abril a Anoeta contra la Reial Societat (5-0), la tarda que els blanc-i-vermells es van assegurar la permanència. Des d’aleshores, tres triomfs i un empat: 1-2 contra l’Alabès, 1-1 a Getafe, 1-2 davant el Las Palmas i el recent 0-1 a Vila-real.