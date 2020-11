El Girona ambiciona escalar posicions a la Lliga

Dotzè classificat, el Girona pràcticament no ha tingut temps per deixar-se veure. Però ho podrà començar a fer si surt guanyador del partit contra el Saragossa (19 hores, Movistar LaLiga), en un dels dos duels que té pendents. Tots els equips situats per damunt seu a la taula tenen el calendari al dia, un fet que provoca certa satisfacció, perquè si els gironins sumen els tres punts empataran amb el Rayo Vallecano i el Lugo, cinquè i sisè, a la zona de play-off d’ascens a Primera. Si també aconsegueix guanyar el que li quedarà per jugar, igualarà amb el Mallorca, tercer classificat a només tres punts de l’ascens directe. Actualment encadena tres jornades sense perdre.

Fer càlculs a Montilivi, però, no acostuma a sortir bé. Encara menys si, com és el cas, els gironins tenen una allau de baixes. L'entrenador no disposa dels lesionats Juanpe, Muric, Stuani i Samu Saiz, ni de Kebe, positiu per coronavirus. I les expulsions de Ramalho, Cristóforo i Monchu a Almeria, on el Girona va obtenir un puntàs heroic, deixen Francisco en quadre i amb vuit futbolistes menys. Les tres vermelles han estat recorregudes al Comitè de Competició, que es reunirà al matí, tot i que el recurs difícilment serà favorable. La llista, de vint homes, inclou cinc nois del planter i Couto, que ha tornat de la selecció. L’onze podria ser el format per Juan Carlos, Calavera, Bernardo, Luna, Franquesa, Gumbau, Bueno, Aday, Bárcenas o Valery, Bustos i Sylla. Tampoc hi ha gaire més on escollir. “Sortirem a guanyar i serem un equip competitiu. És veritat que ens afecta, sobretot al mig del camp, però tenim més alternatives del que sembla. Ho hem estudiat molt, no em preocupa gens. Els joves estan preparats, tots es poden adaptar i el vestidor té fam de participar. I això supera els possibles obstacles”, diu el tècnic.

El Girona té la mosca al nas pel darrer arbitratge, però s’allunya de qualsevol conspiració i se centra en el que pot controlar. “Hem fet autocrítica, perquè en les accions hi ha errors nostres. No podem ser pessimistes, i entenc que tothom cregui que estem minvats. Però no volem anar de víctimes ni regalarem el partit, tenim futbolistes de nivell”, afegeix Francisco, que continua: “Ens agradaria estar en una altra situació, però aquesta és la que ens toca viure i l’afrontarem com exigeix”. D'altra banda, el moment del Saragossa és delicat. Situat a la zona baixa, fins i tot hi ha incertesa per la continuïtat en el càrrec de Rubén Baraja. Això, segons Francisco, encara el converteix en un rival molt més perillós. “És un equip ben treballat, que tot i no haver aconseguit bons resultats sempre té opcions de puntuar. Haurem d’estar molt atents per contrarestar-los, perquè ens voldran dominar. Però nosaltres responem bé quan ens toca adaptar-nos”, finalitza.