El Girona s’assegura la continuïtat de Marc Muniesa

Marc Muniesa continuarà al Girona després que el club blanc-i-vermell hagi fet oficial el que ja es coneixia: l’execució de compra del central lloretenc, que el vincula a Montilivi per les pròximes tres temporades. Cedit el curs passat procedent de l’Stoke City, Quique Cárcel va aconseguir incloure una opció obligatòria per quedar-se en propietat el jugador fins al 2021, una opció que s’ha confirmat uns dies abans de la conclusió del préstec.

Perfectament adaptat al club i a la ciutat, Muniesa va començar sent un indiscutible al particular esquema de Pablo Machín. El seu passat al Barça i el rendiment ofert a la Premier League el van convertir en un referent durant el primer tram d’adaptació del Girona a l’elit, disputant 10 de les primeres 14 jornades. Una inoportuna lesió el va apartar de la titularitat i la seva participació va quedar relegada a un discret segon pla, amb només tres partits jugats durant el 2018. "Estic molt content, continuar tres anys a casa és molt important per a mi. M'agrada el projecte, la idea del club, les ganes de créixer que hi ha. Vull ajudar el Girona a ser més gran, serà una temporada difícil però hem de mantenir la il·lusió del curs passat i aconseguir la salvació com més aviat millor", ha assegurat Muniesa en una entrevista publicada a les xarxes socials del club.

Muniesa es converteix en el primer fitxatge del Girona 2018-19, que pagarà una xifra aproximada de tres milions d’euros pel central català. Curiosament, la segona incorporació també sortirà de la plantilla que aquest any s’ha estrenat a Primera: Johan Mojica. El Girona i el Rayo Vallecano, l’entitat que té els drets del colombià, tenen pactada una opció preferent de cinc milions d’euros –la seva clàusula s’eleva fins als vuit milions– que els gironins executaran durant els pròxims dies. Ja sigui per treure’n suc amb un hipotètic traspàs o per aprofitar les seves qualitats al nou projecte d’Eusebio, Mojica és un actiu molt profitós que el Girona farà servir per continuar creixent. Amb aquests dos primers moviments, la plantilla actual constarà de 19 futbolistes.

Amb el mercat aturat a causa de la disputa del Mundial de Rússia, les possibles vendes marcaran l’efecte dòmino a Montilivi, que espera ingressar la totalitat de la clàusula d’alguns dels seus homes importants –des de Sevilla s’insisteix amb força sobre l’interès de Machín per fitxar Juanpe i Portu, l’import dels quals puja als gairebé 30 milions d’euros– per fer feliç Eusebio amb les peces que el tècnic castellà consideri oportunes per configurar la segona plantilla del Girona al màxim nivell.