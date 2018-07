El Girona 2018-19 comença a caminar

Han passat 50 dies des que el Girona va tancar l’estrena a l’elit amb una meritòria desena posició, amb moments brillants que van fer pensar l'afició en Europa tot i que finalment va quedar en un somni. Avui comença el segon projecte a la màxima categoria, el primer amb Eusebio Sacristán a la banqueta després que Montilivi tingués d’inquilí Pablo Machín des del març del 2014. Machín va firmar pel Sevilla a finals de maig i va tancar l’etapa més gloriosa d’una entitat que té per objectiu tornar-se a il·lusionar i viure cada instant com si fos el primer per assolir una nova permanència. Apagada la inèrcia del factor sorpresa, Quique Cárcel no ha deixat de repetir que s’ha de mantenir viva la flama, remarcant l’exigència que implicarà competir per segon any consecutiu entre els millors.

Eusebio, que ha signat fins al 2020 i aterra a Girona amb Onésimo Sánchez i Juan Carlos Andrés, com a segon i tercer entrenadors, Gerardo Izaguirre de preparador físic i Aitor Unzué d’analista –Omar Harrak continua com a tècnic de porters–, té tot l’estiu al davant per implantar el seu segell, sensiblement diferent del de Machín. L’entrenador castellà, fins ara, no havia tingut cap més novetat que l’execució de les clàusules de compra de Marc Muniesa i Johan Mojica, dues operacions que superen els vuit milions d’euros, la tornada de Rubén Alcaraz i Sebas Coris i el comiat d'Eloi Amagat, que finalitzava contracte, Boulaya, comprat pel Metz, i els cedits Maffeo, Douglas, Olunga i Aleix Garcia, de qui s'ha sabut que tornarà a competir amb els gironins. El migcampista d'Ulldecona, a falta de fer oficial el préstec per part del Manchester City, continuarà creixent a Montilivi. Quique Cárcel, que ha sabut lligar els pals de paller del projecte, l’últim d’ells Borja García fins al 2022, parlarà avui d’un mercat gairebé aturat. El director esportiu, que ja va advertir que en aquest sentit seria un estiu llarg, està pendent de les possibles sortides i de l'arribada de més joves talents procedents del club anglès.

Després de les proves mèdiques i físiques que tindran lloc a l’MTD, els futbolistes del Girona i els citats del Peralada es vestiran de curt a les instal·lacions del PGA, en una primera setmana de pretemporada en què predominaran les dobles sessions. A poc més d’un mes perquè comenci el campionat, l’entitat blanc-i-vermella té el calendari força aclarit, amb 6 amistosos lligats: del 18 al 25 jugarà contra el Bolton i l’Oldham en l’estada a Anglaterra, i el 27 i 28 ho farà a l’Índia, davant el Kerala Blasters i el Melbourne City. A la tornada arribarà el plat fort, amb la visita del Tottenham a Montilivi abans que el Girona jugui a Reus.