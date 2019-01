El Girona vol completar una nova proesa i eliminar l’Atlètic

Amb Cristhian Stuani a la llista de convocats, el Girona visita l’Atlètic (19.30 h, BeIN LaLiga) amb l’objectiu d’assolir una fita històrica i plantar-se als quarts de final de la Copa del Rei per primera vegada. Després de l’1-1 de l’anada, els homes d’Eusebio són conscients que una victòria o un empat a més d’un gol els permetrà fer realitat un somni majúscul. Ni de bon tros serà fàcil: l’Atlètic no només lluitarà per passar de ronda, sinó per fer seu el títol. Però el Girona es planta al Wanda Metropolitano amb més certeses que dubtes i sense res a perdre, perquè l’objectiu continua sent centrar tots els esforços a la Lliga. La classificació seria un premi que el vestidor no dubtarà en abraçar i té motius tangibles per creure-hi: el balanç a camp contrari és positiu i l’Atlètic no ha sigut capaç de derrotar el Girona en cap dels quatre duels que han disputat, perquè han empatat els quatre partits.

Stuani, que es perdrà el pròxim partit de Lliga per una sanció, fa un any i mig que és l’home de moda a Montilivi perquè s’ha guanyat el cor dels gironins a còpia de gols. L’últim, dissabte amb una espectacular xilena. En les últimes hores, però, el seu nom ha sortit a la llum per un suposat interès del Barça en contractar els seus serveis durant aquest mercat d’hivern. Segons ha pogut saber l’ARA, el Girona ni en sap res ni pretén saber-ne, perquè no vol que Stuani marxi encara que arribi un club i dipositi els 15 milions de la seva clàusula. Aquest és el preu marcat per Quique Cárcel, que no té pensat ni asseure’s a negociar, però que no podrà fer res si algú posa els diners i presenta un acord amb el davanter. De fet, l’entitat blanc-i-vermella treballa a contracorrent per renovar l’uruguaià, que acaba contracte el 2020. Amb una segona oferta en ferm sobre la taula que li millora el salari actual, el Girona ha de fer un esforç considerable per tenir content l’autor de 33 dels 71 gols de l’equip a Primera. No és una negociació senzilla, però Stuani veu amb bons ulls continuar sempre que el club estigui a l’altura del seu nou valor de mercat, multiplicat amb l’extraordinari rendiment ofert al terreny de joc. “He vist els diaris aquest matí, però estic tranquil. Confiem en retenir els jugadors que tenim actualment fins al final de la temporada. Sabem que són bons i que en qualsevol moment poden cridar l’atenció, però no ens ha d’afectar. Fins i tot podria dir que és un orgull que es fixin en la nostra plantilla”, ha valorat Eusebio.

El Girona, que farà poques rotacions, viatja a Madrid amb 20 homes, inclosos els joves Montes, Suárez, Valery, Paik i Pachón; però sense Juanpe i Bounou. Eusebio ha convocat la plana major i homes com Pedro Porro, Pere Pons, Àlex Granell, Aleix Garcia, Borja García i Portu poden tenir un pes important. “Esgotarem totes les opcions, perquè volem passar. Si ho aconseguim, serà una cosa molt gran”, ha afegit.

Forts a camp contrari

Dels últims tretze resultats que el Girona ha aconseguit a domicili, en vuit aconseguiria la classificació, dos el portarien a la pròrroga i només tres l’eliminarien: l’empat a zero contra la Reial Societat i les derrotes a Bilbao i a Sevilla. En aquest període de temps, els d’Eusebio han estat capaços de vèncer en grans escenaris d’una manera brillant, com a Vila-real i Mestalla (0-1) o al RCDE Stadium (1-3). També han tret petroli de les seves virtuts al Camp Nou, on van empatar a dos gràcies a un doblet de Stuani. A més, en la seva única visita al Wanda Metropolitano van obtenir un empat a 1 gràcies a un gol de Portu al tram final. Era el 20 de gener del 2018, fa gairebé un any.

L’Atlètic, que a la Lliga no ha sigut derrotat en cap partit com a local, ha perdut Savic per unes quantes setmanes. Els de Simeone, incapaços de controlar el vertigen emocional del Girona durant el partit d’anada, no es plantegen res que no sigui un triomf que el mantingui viu en les tres competicions. Poc amant de les rotacions, l’argentí s’agafa a Griezmann, autor d’un golàs fa una setmana a Montilivi, per no consumar el que seria un fracàs veient la seva història i potencial. Que l’Atlètic no les tingui totes i no se’n refiï ja és un petit triomf per a un Girona que desitja continuar estripant qualsevol lògica.