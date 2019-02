El Girona comprovarà el seu nivell en cinc dies plens d’exigència

“La victòria al Bernabéu va ser una alegria molt gran, perquè feia molt de temps que no guanyàvem i ho necessitàvem. Però no ens podem quedar aquí, volem la permanència i aquesta ha de ser la nostra principal motivació”, avisa Eusebio Sacristán davant del partit que el Girona juga contra la Reial Societat (21 hores, Gol TV), que pot significar un pas important després de la fita aconseguida al Santiago Bernabéu (1-2). Els tres punts sumats contra el Madrid van tallar una dinàmica nefasta de deu jornades sense guanyar que van generar el primer neguit blanc-i-vermell des que juga a Primera. Tot i que el seu hàbitat natural és lluitar per la permanència, la fantàstica trajectòria en aquest any i mig entre els millors ha malacostumat una ciutat que ja no recordava què se sentia patint. De fet, ni amb tots els problemes que els d’Eusebio han tingut durant l’any, especialment amb les lesions, han caigut en descens; un mèrit que es valora poc. Amb la victòria de la setmana passada, el Girona es va assegurar passar una jornada més fora de la línia vermella, perquè té quatre punts de marge sobre el descens. Una distància que augmentarà si recupera el somriure a Montilivi i si supera els dos partits que jugarà en cinc dies contra la Reial Societat i el Rayo Vallecano.

El Girona és l’equip de Primera que més temps fa que no guanya al seu estadi: ha estat incapaç de lligar els tres punts des de la visita del Rayo Vallecano –a qui visitarà divendres– de finals d’octubre. Per rebre la Reial Societat, Eusebio buida la infermeria, perquè té les altes de Borja García, que apunta a la titularitat, Marc Muniesa i Seydou Doumbia. Bernardo torna després de superar la sanció. Qui també està fent passos de gegant en la seva recuperació és Mojica, que ha sortit a la gespa a fer carrera contínua amb els seus companys. Però com que no tot poden ser bones notícies, Roberts i Carles Planas –encara no estan al cent per cent– s’han quedat fora d’una llista on, per primera vegada, no hi ha cap jugador del Peralada perquè Valery –que és a 45 minuts de tenir fitxa del primer equip– i Paik tampoc hi han entrat. “Els nois del planter ens han donat una il·lusió i una motivació molt bona, la seva resposta ha estat molt positiva i hem tingut descobriments importants. El Girona és un club que aquest any ens ha ensenyat que tenim el futur a casa. Soc partidari d’apostar pels nostres recursos abans d'anar a buscar-los a fora, perquè t’aporten un plus de coratge esplèndid. Mentre sigui aquí, ho mantindrem”, ha afirmat Eusebio.

El triomf al Bernabéu va arribar de la mà d’un canvi de dibuix: del característic 3-5-2, Eusebio va passar a un 4-1-4-1 que va resultar guanyador. La lògica diu que mantindrà el sistema, malgrat que el val·lisoletà no ho ha volgut assegurar, i el principal dubte és la presència de Pere Pons, amb un cop a l’espatlla esquerra. “Els dos estils tenen moltes semblances i els treballs del dia a dia permeten que siguem competitius amb qualsevol d’ells. Fa sis mesos que treballem plegats, no es pot qualificar de novetat, però el triomf a Madrid demostra que tot el que fem té sentit, i els jugadors ho han pogut comprovar. Si vam guanyar, no és perquè sí; hi ha molta feina al darrere i les coses no arriben per casualitat”.

Imanol Alguacil, talismà a la banqueta

Imanol Alguacil, que va substituir Asier Garitano i encara no ha perdut a la Lliga –quatre victòries i tres empats en set partits–, té baixes importants en una Reial Societat que suma més punts a domicili (18) que a Anoeta (16): no pot comptar amb els sancionats Theo Hernández i Willian José, el màxim golejador, ni amb els lesionats Janujaz, Illarramendi, Gorosabel i Merquelanz. Qui sí que hi serà és Oyarzabal, la principal referència d’un conjunt que empatarà a punts amb la zona europea en cas de victòria. Però el Girona busca el segon triomf seguit en l’inici d’una setmana en què pot acostar-se a la segona permanència consecutiva a Primera.