El Girona confirma l’arribada de Patrick Roberts

Patrick Roberts és la primera cara nova del Girona 2018/19 i la quarta incorporació de l’estiu, després que els blanc-i-vermells paguessin el traspàs per Marc Muniesa (3,5 milions) i Johan Mojica (5 milions) i asseguressin la continuïtat d’Aleix Garcia, que, com l’extrem anglès, pertany al Manchester City. L’arribada de Roberts, que ha entrat a la llista de convocats contra el Valladolid, permet a Eusebio disposar d’un nou actiu a la part ofensiva, orfe de relleus per a Borja García i Portu, amos i senyors dels vèrtexs del 4-3-3 que el val·lisoletà ha traslladat a Montilivi. “Té un molt bon un contra un i la virtut del desequilibri. Entenem que això ens anirà de meravella per completar la línia d’atac. Amb 21 anys té moltes possibilitats de créixer, i creiem que ho podem aprofitar”, assegura Eusebio. Mancat de recursos econòmics, i quan falta un dia per al debut a la Lliga, Quique Cárcel treballa a contrarellotge per lligar una sèrie d’operacions que ampliïn el gruix d’una plantilla que, en aquests moments, és de 19 jugadors, 20 si es compta Pedro Porro, que apunta a la titularitat contra el Valladolid a causa de les baixes en defensa.

Roberts, que ha destacat els últims cursos al Celtic de Glasgow, on el City el va cedir després de comprar-lo al Fulham, espera fer un pas endavant en la seva trajectòria. Des d’Anglaterra es mostren convençuts del talent d’un futbolista que es posarà a prova a la lliga espanyola, molt més poderosa que l’escocesa. Roberts, que està acostumat a jugar a banda canviada, va arribar dimarts a la nit a Girona i només la paperassa ha retardat un acord lligat a principis de setmana. És el segon home que cedeix el City aquest estiu, però podria no ser l’últim, perquè Cárcel té com a prioritat Brahim Díaz, un mitjapunta malagueny que acaba contracte el pròxim estiu amb els anglesos i que espera ampliar el seu vincle abans de sortir cedit, una opció que ara es presenta amb un interrogant majúscul a causa de la lesió al genoll dret patida per Kevin de Bruyne. També té opcions de tornar a Montilivi Douglas Luiz, que ha vist com el país britànic li negava la llicència de treball després de convèncer Guardiola durant la pretemporada. El brasiler, amb un paper pràcticament nul sota les ordres de Pablo Machín, podria ser un bon recurs tenint en compte els nous matisos introduïts per Eusebio Sacristán, defensor d’una idea que implica tenir cura de la pilota amb els peus. Curt d’efectius, el tècnic castellà s’estima més que no se'n vagi ningú que no pas que hi hagi noves arribades. “Estic content amb la plantilla que tenim avui en dia. Prioritzo que continuïn els jugadors amb més pes i cada vegada estem més a prop d’aconseguir-ho”. Abans del 31, però, hi haurà més cares noves. “Hem de tenir paciència, fins al tancament del mercat no sabrem si podrem comptar amb certs jugadors que potser estan esperant si tenen opcions d’anar a algun lloc amb objectius més ambiciosos”.

Amb la por al cos

En les últimes hores, i tal com ha passat des de la marxa de Pablo Machín a Sevilla, està agafant força l’interès del conjunt sevillà per Portu, la clàusula del qual puja a 18 milions d’euros. De fet, des de la capital andalusa afirmen que Machín ja ha demanat expressament l’arribada del murcià. “Portu jugarà demà, està al cent per cent amb nosaltres. No podem pensar més enllà d’això”, ha dit Eusebio. La principal por del Girona, que podria acusar el cop considerablement, és que això passi durant els últims dies de mercat, ja que deixaria un marge relativament petit per portar un substitut que ocupi el seu buit.