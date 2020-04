Jugadors, cos tècnic i empleats del Girona acorden una rebaixa salarial voluntària

El Girona ha descartat un ERTO ara que l'activitat esportiva està paralitzada per culpa del covid-19. El club, però, ha anunciat que ha acordat una retallada de sous de jugadors i treballadors. El Girona porta dies treballant en els diferents escenaris que ha provocat aquesta crisi per intentar mitigar al màxim l’impacte al club.

Després d’analitzar totes les possibilitats, el Girona ha descartat presentar un ERTO malgrat que les circumstàncies ho permetien. Segons un comunicat del club: "Des del primer moment tant els jugadors com tots els empleats han fet un pas endavant per minimitzar els danys, mantenint el seu compromís amb el club i reforçant l’esperit col·lectiu que ens ha fet forts. En un gest de responsabilitat i compromís, la plantilla del primer equip ha acordat una reducció del seu salari anual en funció de les circumstàncies que puguin afectar el tancament de l’actual temporada. L’acord, al qual s’hi afegeixen el cos tècnic i la direcció del Club, inclou una rebaixa del 15% en el cas que no es pugui reprendre la competició i del 3% si es fa a porta tancada. Aquestes mesures ajudaran a pal·liar l’impacte causat per la situació excepcional que estem vivint aquesta temporada 19-20".

De la mateixa manera, el Girona ha proposat a tots els treballadors sumar-se a aquesta acció amb una rebaixa voluntària del 3% del seu salari anual. Malgrat les dificultats, el Club manté la seva voluntat de seguir treballant en accions de caire social i, en aquesta línia i gràcies a aquest sacrifici, doblarà la seva aportació econòmica a la campanya destinada a recaptar fons per a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta.