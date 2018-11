El Girona decideix no cobrir la baixa de Mojica fins que s’obri el mercat

“S’han de prendre decisions i creiem que tal com està el mercat preferim esperar a quan s’obri el període de fitxatges a l'hivern. Ho hem consensuat i estem convençuts que el mercat del gener farà que el tipus de futbolista que volem sigui més accessible”, ha valorat Quique Cárcel, amb la qual cosa ha descartat, fins a l'entrada del 2019, el fitxatge d’un jugador de banda esquerra per al Girona, que té les baixes de llarga durada de Mojica, que es perdrà tota la temporada, i Aday, que en té per un mínim de quatre mesos. “El mercat és complicat perquè tots els homes que ens agraden o tenen contracte o estan jugant. També hem contemplat demanar alguna cessió, però sortia molt car”, ha afegit.

El Girona té cinc partits de Lliga més la tornada dels setzens de final de Copa per disputar, abans de l’aturada nadalenca. La baixa federativa de Mojica els donava opció fins al 20 de novembre per reforçar-se, però Quique Cárcel no ho ha vist clar. “Segur que fitxarem, perquè ho necessitem. És un risc tenir els carrils d’aquesta manera, però esperarem una mica més”, ha finalitzat.