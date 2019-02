El Girona deixa la porteria a zero tres mesos i mig després

Des del Girona-Leganés (0-0) del 10 de novembre, el Girona no deixava la seva porteria a zero; la mala ratxa s’ha tancat en disset partits i ha permès sumar un punt molt valorat per Eusebio. “Ha estat un duel igualat i hem tingut moments de domini molt interessants que gairebé ens han fet guanyar. Hem tornat a ensenyar la nostra competitivitat, però esclar que ens hauria agradat sumar la segona victòria consecutiva. Com a mínim, estem satisfets perquè ens ho hem deixat tot. Sabem que encara ens falten dificultats per passar, però la nostra feina està sent bona”.

Els gironins s’han vist beneficiats també per les punxades dels rivals, i deixen el descens a cinc punts. “Sí, evidentment que tot ajuda, però m’estimo més quedar-me amb la valentia de l’equip”. Divendres, el Girona visita Vallecas. “Contra l’Osca li vam donar massa importància i potser després no vam tenir la frescor mental adequada i vam acabar perdent; no hem de caure en l’error de creure que el partit contra el Rayo Vallecano és més transcendent del compte”, ha finalitzat.