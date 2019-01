El Girona descobreix un món nou eliminant l’Atlètic (3-3)

El Girona continua vorejant els límits de la felicitat, i s’ha plantat per primera vegada en la seva història per als quarts de final de la Copa, eliminant l’Atlètic amb un miracle de Doumbia a tres minuts del final d’un 3-3 inoblidable (4-4 global). Valery i Stuani han capgirat el matiner gol de Kalinic, i els gironins han sabut aguantar l’empenta final per entrar a una dimensió desconeguda.

Lluny d’especular, els gironins s’han atrevit a somiar en la classificació. Han tingut motius reals per fer-ho. De fet, segueixen sense perdre contra l’Atlètic. Eusebio, valent, sabia que l’ocasió era magnífica per passar: liderat per Stuani, ha construït un onze de qualitat al voltant de l’uruguaià. Douglas, Aleix i Granell han ocupat el mig del camp, per tractar de conservar una possessió massa desequilibrada, i Lozano ha actuat d’enllaç. Als vèrtexs, Pedro Porro i Valery, més pendents de defensar que no pas d’atacar perquè els de Simeone han generat molt i han concedit poc. Però, en contra del què és costum, el Girona ha sortit deu minuts tard al partit i quan ha obert els ulls, ja perdia. Kalinic ha aprofitat un servei excel·lent i precís de Godín des del seu propi camp per avançar-se a Bernardo i Muniesa, i marcar creuat davant Gorka. No ha estat la primera ocasió perillosa de l’Atlètic, perquè abans han tingut temps de provar-ho Juanfran, Saúl i Thomas.

L’1-0 ha deixat la pròrroga a només un gol i amb gairebé 80 minuts per jugar-se, però les sensacions no han estat bones. El conjunt madrileny ha fet valer el seu favoritisme per ser l’amo i senyor d’un duel on al Girona li ha costat treure el cap. En la primera mitja hora, només ha passat del mig del camp en tres accions aïllades que no han comportat perill. Stuani, que s’ha fet un fart de crear petites escletxes que no s’han acabat d’obrir del tot, pràcticament no ha contactat amb la pilota. La resta del temps, l’equip se l’ha passat tancat a la frontal de l’àrea pròpia, rebutjant pilotes i expulsant-se la suor davant d’un Atlètic decidit a no voler ni tan sols patir. No ho ha aconseguit. La intensitat de Koke i Saúl, combinada amb l’electricitat de Correa, no ha deixat respirar els d’Eusebio, que s’han tret un pes de sobre quan el VAR ha invalidat justament un gol a Kalinic, per fora de joc, aprofitant un rebuig de Gorka a xut del menut davanter argentí.

Final trepidant

Per molt malament que ho passi, però, el Girona mai abaixa els braços. Mai. Com pitjor es posa l’escenari i més dificultats té, millor és la resposta. Del no-res s’ha inventat una jugada que ha silenciat el Wanda, que s’ha començat a témer el pitjor: una centrada de Pedro Porro, mal refusada per Giménez, ha acabat als peus de Valery, que no s’ho ha pensat i ha llençat un obús que s’ha colat directament al fons de la xarxa. No s’ha de deixar de recordar que el curs passat, Porro i Valery formaven part del juvenil. Avui, han estat capaços de posar potes amunt l’Atlètic. No hi ha paraules per descriure-ho.

Els gironins han canviat la cara amb l’empat, i sort ha tingut l’Atlètic que Thomas ha interceptat un xut de Stuani quan Adán ja era a terra. Hauria estat l’1-2, però Correa també ha pogut marcar el 2-1, perquè el seu llançament ha picat al pal després que Gorka no l’hagi blocat bé. Segurament, s’han vist les cares dos dels equips que millor competeixen i que han fet un homenatge a la intensitat en poc menys de deu minuts: els que han passat des del majestuós cop de cap de Stuani que ha avançat els d’Eusebio a la definició de Correa que ha tornat a empatar el partit, aprofitant una assistència de Griezmann, a qui Simeone ha fet entrar a tota pressa. Godín, amb un xut al pal, i el VAR, que ha tornat a aparèixer per anul·lar un gol d’Arias, han estat a punt de fer fora el Girona abans d’hora. També Griezmann, amb un gol al límit del temps. Però els miracles existeixen i avui porten el nom de Doumbia.