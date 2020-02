El Girona s’emmiralla en si mateix per intentar l’assalt a Riazor

Entre el 27 de febrer i el 9 de març del 2018, el millor Girona de la història, liderat a la banqueta per Pablo Machín, va enllaçar tres triomfs consecutius contra el Celta (1-0), el Vila-real (0-2) i el Deportivo (2-0) que van fer creure que treure el cap per Europa era possible. Amb l’excepció que Stuani continua marcant gols amb la samarreta blanc-i-vermella, de tot allò no en queda ni la categoria. Immersos en una temporada duríssima en l’àmbit emocional, però, els homes de Pep Lluís Martí s’estan rebel·lant. El cinquè lloc que ocupen a la classificació reflecteix el bon moment que viuen: han aconseguit dos triomfs seguits que els han permès retallar la distància amb l’ascens a només cinc punts. I si aquesta nit assalten Riazor (21 hores, GOL), repetiran una sèrie de tres triomfs que no es veu des d’aquella vegada, finalitzada precisament contra el conjunt gallec. El Fuenlabrada (0-1) i l’Osca (1-0) han sigut els dos rivals als quals ha derrotat recentment, deixant la porteria a zero en els dos casos.

Fins a quatre cops a la Lliga, el Girona ha disposat de l’oportunitat per igualar-ho, però ni amb Eusebio Sacristán (un intent), Juan Carlos Unzué (dos intents), Juan Carlos Moreno (no va tenir l’opció) ni Martí (un intent) ho ha aconseguit. Com a mínim ara el canvi de dinàmica i d’estat d’ànim podria modificar el resultat final. “Haurem de saber gestionar les emocions i no pecar de cap excés de confiança. Haurem de llegir el partit de la manera adequada. I tenir paciència, perquè serà complicat”, reconeix el balear, que té les baixes de Gumbau, sancionat, i Soriano i Ignasi Miquel, lesionats, però recupera Mojica. Al mig del camp s’entreveu l'entrada de Rivera, i el dubte és si Samu Saiz serà titular.

Com si fos un miracle, el Deportivo, que pot comptar amb Sabin Merino, ha passat de veure’s cuer i amb un peu a Segona B a embutxacar-se els últims 21 punts en joc. Tot plegat gràcies a Fernando Vázquez, l’entrenador que va fer debutar Martí a l’elit. “Això és futbol, aquest seria el resum de la reacció. La plantilla estava dissenyada per una altra cosa, però si entenem bé la categoria entendrem bé per què passen aquestes coses”. Si el Girona guanya, seguirà retallant punts amb la zona alta: l’Osca rep l’Almeria i l’Elx el Saragossa en dos duels directes.

Pere Guardiola, accionista majoritari

En les últimes setmanes s’ha produït un canvi en l’accionariat del Girona. Pere Guardiola, mitjançant la societat Girona Football Group, ha desfet la igualada i s’ha apoderat de més del 51% de les accions, operació amb la qual s'ha convertit en el principal propietari per davant del City Football Group, que acumula el 47%. El pas, a efectes pràctics, no trenca amb l’estereotip marcat per les dues parts, perquè cap d’elles pot decidir res individualment, tal com estipula l’acord signat. El Girona Football Group i el City Football Group, liderat per Ferran Soriano, van aterrar a Montilivi de manera oficial l’agost del 2017, coincidint amb l’estrena dels gironins a la Primera Divisió.