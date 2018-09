El Girona enamora i ocupa posicions europees (3-2)

L’arrancada, amb set punts, en posicions d’Europa League i empatats en la zona de Lliga de Campions, és la millor de la breu però intensa i meravellosa història del Girona a Primera, que ahir va repassar el Celta (3-2), gràcies a dos gols de Stuani i un d’Alcalá. Els blanc-i-vermells van gaudir i assaborir cada instant d’una nit de futbol memorable, on Eusebio va començar a veure sobre la gespa allò que té al cap.

El tècnic castellà va sorprendre amb la seva aposta inicial. En cap cas per escollir el 3-5-2 amb què va guanyar a Vila-real, una teoria que havia anat agafant força durant la setmana després de veure la confiança amb què els gironins van competir el darrer dia del mes d’agost. El que ningú esperava era que Douglas Luiz, acabat d’arribar del Brasil, fos titular en detriment de Pere Pons, que s’ho mirava resignat des de la banqueta. El brasiler, que ja té les mateixes titularitats que en el tot curs passat, té un aparador majúscul a Montilivi per demostrar que els 14 milions que va pagar el City fa dos estius estan ben invertits. Ahir, en una posició inhabitual per a ell però que no tindrà més remei que adaptar-se a causa de les vendes de Timor i Rubén Alcaraz, va aportar criteri i qualitat. El seu no va ser l’únic retoc, ja que Àlex Granell s’hi va posar molt a prop, ajudant-lo en la tasca de destrucció perquè no es veiés superat per l’ofici de Lobotka, tot un mestre de la matèria. Qui també va gaudir de més llibertat per la zona mitjana és Borja García, allunyat definitivament d’una banda esquerra que deixava la seva màgia entre reixes. Del seu talent van sortir les primeres aproximacions d’un Girona atrevit i descarat al mateix temps i que es va agafar a Portu per encomanar-se d’energia.

Un doblet de Stuani

El murcià, que va comprovar de primera mà l’estima que li té l’afició, va ser el primer a posar a prova Sergio, que va aturar un xut des de l’àrea petita sense saber com. Només Pione Sisto va posar l’ai al cor a les graderies, que no van trigar a aixecar-se, amb l’emoció de saber que apostar pel Girona és apostar sobre segur. Almenys en entrega i competitivitat, dues qualitats que Stuani representa a la perfecció. L’uruguaià, que s’havia estrenat en la jornada anterior, tenia entre cella i cella tornar a marcar a Montilivi. El seu desig es va fer realitat al minut 22 després d’alçar-se com ningú i rematar amb el cap una excel·lent centrada d’Aday. Aquells van ser els millors minuts dels homes d’Eusebio, que van tenir ocasions per sentenciar el partit mitjançant Portu, Aday, Granell i Pedro Porro. Tothom pensava que el segon seria qüestió de temps. I va arribar, sí. Però abans Iago Aspas va causar el silenci absolut amb un impecable llançament de falta que va impactar al fons de la xarxa. Ja ho té això, la vida; que no pots perdonar.

El catàleg gironí, però, sembla tenir un fons d’armari que no s’acaba mai. L’escollit va ser Alcalá, el defensa que serà recordat per marcar el gol de la primera victòria de la història del Girona a l’elit. Anticipant-se al seu rival, Alcalá va colpejar de cap amb contundència i lluny de l’abast de Sergio, aprofitant una jugada assajada de la pissarra blanc-i-vermella: córner que llança Àlex Granell, Bernardo i Portu fan dues pantalles, i el central que arriba des del darrere aprofita la superioritat generada.

El Girona encara va accelerar més després del descans, conscient que l’augment a la classificació seria dels importants veient la igualtat que predomina en aquest inici de Lliga. Stuani, que quan es mou a l’àrea va per feina, va posar la cirereta a un esforç col·lectiu on Portu i Pedro Porro van sobresortir per inventar-se una triangulació que envalentiria Montilivi, que amb el 3-1 es va sentir capaç de tot. Des de corejar cada toc de pilota a expressar que allò que visualment estaven veient els té ben convençuts, malgrat que Boufal va sembrar els dubtes durant el temps afegit. Diumenge, tenen tot el dret a somiar en la seva visita al Camp Nou.