El Girona enforteix l’estructura interna

El Girona, internament, continua evolucionant. Gestionant, amb determinació, l’evolució d’una entitat destinada a desaparèixer no fa pas tant però que sembla viure en un conte de fades des de l’aterratge del City Football Group i el Girona Football Group, amb Ferran Soriano i Pere Guardiola com a màxims executors de cadascuna de les branques d’un projecte que continua fent camí. Calculant cada pas. Supervisant-ne tots els detalls. El vaixell ja fa temps que navega i, des de diumenge, compta amb nou tripulants en forma d’un consell assessor presidit per Delfí Geli que pretén reforçar les sinergies entre el Girona i els seus principals actius -socis, aficionats, ciutat i demarcació-. “Contribuirà a afavorir el creixement de l’entitat des d’un punt de vista social i de lligam amb el territori”, manifestava Geli en un comunicat. Nou personalitats de prestigi que gaudeixen de vincles o coneixements directes del club i la ciutat. D’entre tots, sobresurt un nom: Jaume Roures, el fundador de Mediapro. El llibret d’actuació vol potenciar l’estratègia del club a curt, mitjà i llarg termini; afavorir les relacions institucionals, facilitar oportunitats de negoci i actuar com a termòmetre de l’entorn. Joaquim Nadal, exalcalde de Girona i exconseller de la Generalitat, n’és un dels pals de paller. “Em satisfà que els actuals propietaris hagin entès que el consell és un ancoratge gironí, vingui d’on vingui el capital. Només té sentit si és així. El canvi d’escala és molt radical, el Girona ara és un club professional, sòlid i solvent. Només hem de fixar-nos en la transformació soferta per Montilivi i tot l’entorn”, explica, en declaracions a l’ARA. Allunyat dels càrrecs, el seu lligam amb els blanc-i-vermells queda fora de tot dubte. “Vaig al futbol des que tenia set anys, quan érem a Vista Alegre. He viscut moments bons, dolents i quasi dramàtics. Això em permet calibrar la dimensió real que proporciona ser on som”. Però el desig és mantenir-ho. “Estem en bones mans, tothom s’hi vol assentar. Si veiem la filosofia implantada pels equips del City Football Group arreu del món, sabem que era la millor opció per a nosaltres”.

A la llista també figuren el periodista i president d’Endemol Espanya, Jordi Bosch; el xef i propietari d’El Celler de Can Roca, Joan Roca; la directora gerent de la Fundació Ramon Noguera -implicada en el projecte de la Lliga Genuine-, Pepita Perich; el periodista i escriptor, Josep Maria Fonalleras; el president de la Fundació Girona FC, Jordi Triola; l’enginyer i exfutbolista del club, Albert Serra, i Lluís Serras, economista i president de la Penya Pablo Machine. L’Albert, que formava part de l’històric equip que va fer el salt a Segona el 2008, destaca la progressió realitzada en aquesta dècada. “L’ascensió ha sigut meteòrica, hem passat de competir a escala de província a fer-ho davant els millors del país. Soc gironí i m’omple d’orgull la identitat que està agafant el club, podem anar amb el cap ben alt”. Agraït per la confiança, assegura que la primera presa de contacte va anar sobre rodes. “Els nous propietaris ens van explicar les funcions, treballarem i intentarem aportar el nostre granet de sorra per fer créixer el Girona a tots els nivells. Mantindrem els peus a terra i no perdrem l’essència”. El Lluís amplia el relat amb un to molt semblant. “Coneixem la història del club, aquesta perspectiva enriquirà el col·lectiu. La massa social s’ha incrementat de manera notable, hem de tenir una visió molt prudent”. La mirada s’amplia. “Volem arribar al màxim de la societat possible i això comporta tenir més perfils. Els volem preservar tots i fer-los adonar de la importància que tenen. Necessitem enfortir el club perquè no trontolli si arriben moments de menys brillantor”, afirma.

Altes i baixes en l’organigrama

Encapçalat per Ignasi Mas-Bagà, el consell d’administració del Girona ha incorporat els consellers Diego Gigliani (vicepresident), Fabricio González (vocal), Andy Young (vocal) i Simon Cliff (secretari). Tots ells, homes de plena confiança dels nous propietaris en un moviment que pretén acostar, més encara, el vincle de Ferran Soriano i Pere Guardiola amb l’entitat. Volen entendre el Girona. Sentir-lo seu. Crear-hi arrels. Assolir un sentiment de pertinença que garanteixi una implicació tan necessària com valorada per l’entorn gironí. Dels antics membres, només continua el vicesecretari Ricard Capdevila després del cessament de Salvador Capdevila, David Sánchez, Joel Borràs, Albert Mateos i Albert Olivé.

En la cerca de la professionalització, l’organigrama ha incorporat una nova figura al pla estratègic. Es tracta del prestigiós periodista David Torras, nou cap de comunicació. Amb un ull a Manchester, serà l’encarregat d’establir les bases del relat del Girona.