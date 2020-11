El Girona espera deixar d’acumular desgràcies i tenir una nit tranquil·la

En els últims anys al Girona li han passat un munt de coses. Però aquest inici de campionat està fent mèrits per convertir-se en el més surrealista de tots. Entre la falta de jugadors en les dues primeres jornades, els incomprensibles errors individuals, les cinc expulsions per vermella directa –tres de les quals en un mateix partit– i la remuntada que va patir a Saragossa en el temps de descompte, viure una nit normal ha sigut impossible. Perquè fins i tot quan ha guanyat ho ha fet patint. Contra el Las Palmas (21 hores, Gol), espera que com a mínim les desgràcies s’allunyin de Montilivi.

I això que no ha perdut cap dels últims quatre partits, en què dues victòries i dos empats li han fet potenciar l’autoestima. Si es compta a partir del tancament del mercat de fitxatges, els registres encara són millors: quatre triomfs, dos empats i només una derrota en set partits (14 punts de 21 en joc), un ritme que, de ben segur, el faria acabar en les posicions d’honor d’una Segona Divisió que no permet relaxacions. “Ja hem digerit l’últim resultat, i crec que hi ha més aspectes positius que negatius. Hi ha coses a corregir, però estem en la línia correcta i competim a bon nivell”, explica Francisco, que tornarà a fer canvis perquè recupera efectius: Ramalho, Cristóforo, Monchu i Samu Saiz. Els quatre apunten a la titularitat, perquè el tècnic vol evitar en la mesura del possible que l’esforç de les últimes setmanes amb doble compromís passi massa factura. Els joves, aquest cop, faran un pas al costat. “Acumulem molt d'esforç i encara ens queda una mica per poder créixer en el nostre joc. Però entrenem fantàsticament bé i tota la plantilla hi està implicada. S’està generant una competitivitat dins del vestidor que a la llarga ens beneficiarà”.

Els partits de seleccions impediran que el Girona disposi de Muric i Bárcenas, que s’afegeixen a les baixes ja conegudes de Juanpe i Cristhian Stuani. Mamadou Sylla, en absència de l’uruguaià, que encara s’està recuperant de la lesió, tornarà a liderar l’equip en tasques ofensives. Amb quatre gols i dues assistències, ha participat activament en sis dels set gols dels blanc-i-vermells. Francisco, però, insisteix a repetir que el marge de millora és molt gran i que, ara com ara, no és el moment de desviar-se del present. “No vull ni saber contra qui juguem d’aquí deu dies, no podem anar més enllà de l’avui. A tots ens agradaria tenir més punts, però això requereix temps. Hem d’evitar caure en l’engany; hem de créixer, encara”. Res més sa que la voluntat del vestidor per fer-ho possible. “Tinc l’equip on el vull tenir, i ho farem més bé amb el pas de les jornades. Sabem que hi ha plantilles millors que la nostra i que l’inici de Lliga va ser complicat, però disposem de grans futbolistes, que ningú se n'oblidi. No tinc cap dubte que jugarem cada partit com si fos l’últim i que el rendiment acabarà sent alt”, finalitza el tècnic.