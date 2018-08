El Girona s’agafa a l’experiència per intentar superar el Madrid

El Girona espera que la visita del Madrid (diumenge a les 22.15 h, Movistar Partidazo) sigui el punt d’inflexió que permeti créixer des de la tranquil·litat. “Hem de guanyar per nosaltres, necessitem els punts més que ningú perquè ens aniria bé per a la confiança”, valora Marc Muniesa, conscient que el calendari que s’acosta no és apte per a cardíacs: Vila-real, Celta, Barça i Betis esperen el seu torn. “Era important guanyar al Valladolid perquè sabem tot el que ens ve, però farem el màxim possible per treure resultats d’on sigui. Derrotar el Madrid la temporada passada ens va servir per creure més en nosaltres, i això pot tornar a passar. És molt fàcil dir que el Madrid haurà après la lliçó i que sumarà els tres punts, però nosaltres també els volem”, subratlla, mostrant la convicció que s’espera del conjunt revelació del curs passat i que va fer embogir Montilivi guanyant 2-1 l’equip abans entrenat per Zidane.

“Hi ha la il·lusió de repetir la fita, tenim molt més a guanyar que a perdre i sabem que ho podem aconseguir”, resumeix Bernardo, que encara té molt presents les emocions del 29 d’octubre de l'any passat. “Va ser un dia irrepetible, d’aquells que omplen les nostres vides personals. Quan un és nen, sempre somia jugar partits d’aquest nivell. Fer-ho i, a més, entrar directament en la història del club gràcies a aquell triomf fa que només tingui bons records”. El central colombià es desmarca de qualsevol tipus de pressió afegida. “El Madrid sempre té l’etiqueta de favorit i l’exigència de triomfar però haurà de fer les coses molt bé si vol guanyar. Estic convençut que sortiran a totes i necessitarem ser fidels al que vol Eusebio”, comenta, i resta importància a la baixa de Cristiano: “És cert que millor que no hi sigui però tenen prou potencial i alternatives per no trobar a faltar ningú”. “Han perdut Cristiano però guanyen altres coses, Bale i Benzema estan més alliberats”, afegeix Muniesa.

El discurs està validat per David Timor. “El Madrid és el Madrid, amb Cristiano i sense. El partit de diumenge no tindrà res a veure amb el del curs passat, poden tenir el sentiment de revenja pel que els va passar i no podem creure que serà fàcil”, explica el de Carcaixent, que va gaudir dels primers minuts a la Lliga precisament en aquell duel. “És un dels ambients més bonics que he viscut a Montilivi, la gent estava eufòrica i el resultat ens va deixar demostrar la nostra vàlua. Necessitem que l’afició torni a estar al nostre costat i ens acompanyi”.

Stuani s’entrena al marge

Un dels protagonistes d’aquell partit va ser Cristhian Stuani, que s'ha entrenat al marge del grup malgrat que la seva presència no perilla. Eusebio, que no podrà comptar amb els lesionats Mojica, Ramalho i Planas, ja disposarà d’Aday, sancionat contra el Valladolid. “Per a jugadors com jo, que venim de baix, tots els partits tenen un regust increïble i saps que donaràs més del nivell habitual. El fet que poca gent s’esperés la nostra victòria l’any passat va fer que tingués un impacte molt més especial per a la ciutat”, assegura el lateral, disposat a jugar on faci falta gràcies a la seva polivalència. “Estic al servei de l’equip, sigui on sigui. No seré qui hagi de dir en quina posició haig d’actuar, només vull sumar. Amb el nou sistema s’ha obert un ventall de possibilitats”. Divendres passat Pedro Porro va suplir la seva absència amb nota. “El que ha fet s’ha de valorar i diu molt de la feina que es fa a Girona, no tothom té l’atreviment d'apostar pels nois del planter”.