El Girona es fa fort amb Portu i presenta Roberts

Quan falten 11 dies perquè el mercat de fitxatges arribi a la seva fi, el Girona té diferents operacions d’entrada i sortida pendents. La situació que més preocupa és la de Portu, que té l’interès del Sevilla sobre la taula. Quique Cárcel, l’home fort dels despatxos de Montilivi, s’agafa a la clàusula estipulada al contracte del futbolista murcià, pròxima als 20 milions d’euros. Amb el marge de reacció cada cop més limitat, s’ha acabat el temps de donar peu a possibles negociacions. “És cert que hi ha equips interessats però ell té un valor de mercat fixat i ens agradaria que es quedés. Si algú arriba a aquest valor, ens ho plantejarem, malgrat que això encara no ha passat. Puc dic que la nostra idea és que no marxi ningú perquè avui les opcions de trobar un substitut són molt més petites que si qualsevol operació s’hagués tancat abans”, ha manifestat durant la presentació de la primera cara nova de l’estiu, l’anglès Patrick Roberts, en què el futur de Portu ha centrat bona part de l’acte. “Fa unes setmanes hauríem estat més disposats a entendre’ns. Respectem que qualsevol pugui fer camí però els interessos de l’entitat estan per damunt de tot”. Pablo Machín el vol al Sánchez Pizjuán tot i que, a causa de l'elevada inversió feta aquest estiu, Caparrós encara no està disposat a abonar la totalitat de la clàusula. “Estem inquiets perquè surt a tots els diaris. Hem tingut contactes amb algun club però sense ofertes en ferm, només ens han preguntat per ell; s’han posat algunes xifres però sense entrar en detalls”.

Cárcel sempre ha dit que una via per ser més grans era fer una venda significativa. “Si arriba una oferta que ens faci créixer, hem d’estar oberts. La condició és que sigui una xifra real de mercat, només això ens faria pensar”. El Girona juga la tercera jornada a Vila-real el dia 31 a les 10 i mantindrà la incògnita fins al final del partit. “Em fa més por la desesperació que puguin tenir alguns clubs però avui estem contents, tots els que el volen aquest cap de setmana han guanyat”, bromeja entre rialles. “La Lliga està preparada per si es tanca alguna operació als últims minuts, tot i que espero no arribar a aquests extrems ni assabentar-me que em prenen algú mentre està jugant”. La primera pedra d’un estiu estrany va ser el canvi d’entrenador, un moviment que no ha ajudat a fer més ràpid el procés. “No hem d’oblidar que això ha fet canviar moltes coses, teníem un sistema de joc molt específic i hem necessitat donar temps a Eusebio per conèixer els jugadors”, valora.

Cárcel ha reiterat la feina feta conservant la plantilla que va aconseguir la històrica desena posició en el seu debut a l’elit. “Prioritzem mantenir el bloc del curs passat, l’única baixa de l’onze és la de Maffeo i hem fet nostres Muniesa i Mojica. Estic content, hi ha moltes coses positives que protegim per assolir el gran objectiu: la permanència”. A falta de més cares noves, el Girona aposta pel planter. “Porro ha fet un pas endavant, crec en el model de crear jugadors de la base. Hem de confiar en ells i no podem portar futbolistes de fora només per portar-ne perquè els tancaríem el pas, això no ajuda a fer que creixin. Si ha d’arribar algú, ha de valer molt la pena”, explica, abans d’assegurar que no sap què passarà amb Jairo, fitxat de l’Extremadura. “Es podria quedar però hi ha clubs a Segona que el volen i potser surt per tenir minuts. Encara està tot obert, hem d’esperar una mica”. El més interessat és el Cadis, club que compta amb Álvaro García, un extrem del gust de Quique Cárcel i que podria fer camí cap a Montilivi en una doble operació.

La il·lusió de Roberts

Qui ja és a Girona és Patrick Roberts, cedit pel Manchester City, i que divendres va jugar els últims deu minuts en l’empat dels blanc-i-vermells contra el Valladolid (0-0). “Soc un atacant que vol gaudir del joc amb la pilota als peus i amb el pas dels anys he adquirit disciplina. M’agrada ser decisiu als últims metres, assumir el protagonisme assistint i marcant gols. Va ser fabulós i un plaer debutar al costat de l’afició, és una bona manera de començar aquesta història”, afirma Roberts, un talent disposat a fer parlar. “He seguit el Girona i té un creixement molt evident. Les sensacions eren positives parlant amb Quique, penso que és una bona oportunitat per a les dues parts”. Diumenge, contra el Madrid, tindrà una autèntica prova de foc. “He vingut per disputar partits d’aquest tipus, estic preparat. Serà un enfrontament dur en què esperem treure un bon resultat”.