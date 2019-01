Un Girona fort a la primera part però que es desinfla a la segona

Capficat en mantenir l’excel·lència amb què ha acostumat els seus seguidors, el Girona continua fent camí cap a la seva segona permanència consecutiva a Primera Divisió. Aliè a les baixes i a la falta de recursos econòmics, i lligat a una plantilla curta d’efectius però lluitadora fins a l’extrem, tancarà la primera volta de la Lliga amb els mateixos punts –26– que en les 19 primeres jornades del curs passat, si és capaç de vèncer l’Alabès (18.30 h, BeIN LaLiga). Tot plegat, malgrat no haver guanyat en les últimes cinc jornades, en què només ha sumat tres punts dels quinze possibles. I tot i seguir ben viu a la Copa, amb l’exigència que això comporta; i haver de cridar a alguns dels futbolistes del Peralada per poder sobreviure. A tan sols tres punts d’Europa, Eusebio ha iniciat el seu projecte a Montilivi amb molt bon peu. Perquè sap competir passi el que passi, i no hi ha millor garantia que aquesta. “Estem molt il·lusionats, tancar la primera volta amb una victòria seria molt bo per a nosaltres. Fa setmanes que no guanyem però estem treballant perquè arribi, ho hem tingut a prop i hem de mantenir una bona mentalitat”, ha assegurat Eusebio.

De fet, el Girona és l’únic equip de la Lliga que no ha arribat mai al descans perdent. Ni una sola vegada. A un partit d’arribar a l’equador del campionat, s’ha vist les cares amb tots els grans. Amb la infermeria plena des del mes d’octubre –Carles Planas ha recaigut i en tindrà per més setmanes del que estava previst–, i el quart límit salarial més petit. Si la temporada passada els gironins van ser una sorpresa, avui són una realitat: sis victòries i dotze empats parcials en els primers quaranta-cinc minuts ho confirmen. “He vingut a Girona a donar el millor de mi i aconseguir una nova permanència, no hi ha res més important en aquests moments. Ho estem fent bé i els resultats són bons, això és l’únic que em preocupa. També hem de millorar, però tenim confiança”, ha valorat Eusebio. A la Copa, tres quarts del mateix: tampoc ha arribat perdent ni contra l’Alabès, a qui va eliminar als setzens, ni amb l’Atlètic, a qui va clavar un bon ensurt dimecres deixant l’eliminatòria de vuitens oberta. Els madrilenys són el segon equip amb menys derrotes parcials en aquest període, amb dues; mentre que el Barça i l’Espanyol en porten tres.

Tot el que guanya al tram inicial, però, el Girona ho perd a les segones parts, el seu gran punt feble. Els blanc-i-vermells són l’equip de la Lliga que més derrotes parcials encaixen, amb 9, empatat amb l’Espanyol. Especialment dures són les dades en aquesta sagnia de cinc jornades sense guanyar, perquè l’Atlètic va empatar a Montilivi, l’Athletic i el Sevilla el van derrotar a domicili, i el Llevant va saber rascar un empat en inferioritat numèrica. Si no fos per això, de ben segur que els d’Eusebio estarien molt més amunt a la classificació, on ocupen la novena posició. El Barça i el Sevilla de Pablo Machín són els més fiables en els moments decisius, perquè només han perdut una segona part.

Un rival de Champions

Eusebio recupera Pere Pons per al partit contra l’Alabès, en què podria ser titular. Les rotacions tornaran a aparèixer, i Bounou, Pedro Porro, Juanpe, Granell, Borja García, Portu i Stuani, que porta quatre grogues, sortiran des de l’inici. El principal dubte, com cada setmana, és al carril esquerre: Granell i Valery tenen opcions. Si l’escollit fos el capità, o Douglas o Aleix Garcia repetirien al mig del camp.

Quart classificat, l’arribada d’Abelardo ha comportat la felicitat extrema a Mendizorrotza, que somia amb Europa gràcies als 31 punts que ja té a la butxaca. Ni la pèrdua d’Ibai, traspassat a l’Athletic, ni la baixa de Jony, que estarà sis setmanes absent per una lesió al turmell, minven les capacitats d’un col·lectiu disposat a continuar creixent i que ha demostrat estar a l’altura dels millors, perquè el seu rendiment tampoc és casualitat. Al davant, però, hi tindrà un Girona difícil de rosegar que té a l’abast calcar els números de la seva estrena entre els millors.