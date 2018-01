El Girona es fa fort i suma un punt malgrat les dificultats (0-0)

Tot i tenir opcions reals de sumar un nou triomf gràcies a una segona meitat de domini absolut, el Girona va aconseguir un punt de mèrit en el seu partit contra el Màlaga (0-0). Sense passar excessius sobresalts, els blanc-i-vermells continuen adquirint experiència, malgrat desaprofitar l’oportunitat de clavar una bona estocada a un rival amb les ferides molt marcades. La fortalesa col·lectiva va ser el millor indicatiu que el camí continua sent sòlid. Un actiu potenciat amb el pas del temps.

Lluny de l’atractiu que visualment va representar l’empat al Wanda, els gironins van continuar sent fidels a l’estil que els caracteritza, posant-se la granota de treball i aïllant-se de tots els elogis rebuts en els darrers dies. Diuen que si alguna cosa funciona, millor no canviar-la. Generosos en l’esforç, la necessitat amb la qual viu el conjunt malagueny obligava a esprémer al màxim la concentració. A l’elit, qualsevol distracció es paga molt cara, com bé han pogut comprovar els homes de Pablo Machín durant les seves primeres passes a la categoria. Evitar l’accelerada dels andalusos després del xiulet inicial, era un compte pendent a resoldre. I, malgrat que les arribades en els primers minuts van ser una constant, el Girona va minimitzar el perill del seu oponent a través de la pilota. Reduint el ritme del partit quan ho creia convenient, accelerant-lo quan era necessari. Si l’esfèrica passava a peus dels locals, tocava replegar-se al darrere, amb les línies ben juntes i reduint tots els espais.

A l’hora de construir, però, faltava fluïdesa. Massa pilotes llargues buscant Stuani en duels on l’uruguaià se les havia de veure amb els dos centrals. Continguts Àlex Granell i Borja García, les primeres conduccions amb cert perill van anar a càrrec de Pere Pons, profund però ineficaç en les seves intencions. Maffeo i Mojica, dos punyals ofensius, van anar guanyat pes als carrils amb el pas dels minuts. Sense amagar-se. Assumint la responsabilitat. Les seves centrades, però, no acabaven a bon port, ja fos per la seguretat de Roberto o pels rebutjos dels seus companys. Que la pilota estigués més a prop de la porteria contraria, era la millor noticia. Un cop va arribar a la pròpia, Bounou es va erigir en el gran salvador, desviant espectacularment una rematada a boca de canó de Keko, el més elèctric dels locals, que tothom va veure dins. L’acció va canviar la tendència, activant el potencial ofensiu d’un Màlaga que, tot i apropar-se constantment a l’àrea, es va mostrar negat en la definició, fruit d’una acceleració descontrolada que el va fer pensar més amb el cor que amb el cap. Atacant amb impaciència, facilitant la tasca defensiva dels gironins. Van ser minuts on el Girona es va sentir del tot incòmode. La pilota s’esvaïa amb molta facilitat. Però, lluny d’arronsar-se, va saber sobreviure, mostrant una de les virtuts que explica el perquè de la seva gran temporada.

Millora insuficient

Que la millor ocasió fos una falta llançada per Àlex Granell pràcticament des del seu propi camp indicava que l’escenari del segon temps no es diferenciava molt del primer. La possessió, com a l’inici del partit, tornava a ser seva, augmentant la sensació que estava interpretant molt millor el partit que el seu rival. De mica en mica, el recentment renovat capità i Borja García van anar agafant galons. Fins i tot Portu, subjecte a un ferri marcatge, donava senyals de vida. Ni l’estratègia, fonamental durant molts dels partits on el joc s’atapeïa, semblava voler col·laborar, perdonant Stuani l’oportunitat més clara: el seu cop de cap es va perdre per sobre del travesser.

Si el Girona no es va descompondre quan va passar dificultats, tampoc ho va fer l’equip de José González, penalitzat amb l’expulsió del Chory Castro degut a una lletja entrada sobre Muniesa amb gairebé un quart d’hora per jugar. Machín, conscient que molt del perill arribava gràcies al joc aeri, va fer entrar Olunga per intentar aprofitar la seva corpulència. Res, però, va ser suficient per fer decantar la balança cap a un Girona que enllaça tres partits consecutius sense perdre.