El Girona guanya gràcies a la pissarra (2-0)

El Girona és com aquell nen que ho descobreix tot per primera vegada. Amb la il·lusió com a tret diferencial, cada gol, punt i victòria té un gust especial que ningú vol deixar de sentir. Espera, impacient, que arribi el cap de setmana per viure emocions indescriptibles. Sentiments que mai hagués imaginat sentir. Ha fet del vici del triomf, una virtut inapel·lable que el deixarà dormint en la sisena posició, com a mínim, un parell de nits, gràcies a la victòria contra el Deportivo (2-0). La pissarra ha marcat un camí pel qual Stuani i Juanpe no han trobat oposició.

La sortida ha estat tota una declaració d’intencions: una cursa de Mojica ha acabat amb una sotana espectacular que ha obligat als gallecs a refusar, com han pogut, la pilota a la cantonada. Fidels a la seva proposta atractiva, els blanc-i-vermells han hagut de madurar el partit. Metre a metre i jugada a jugada han triangulat amb intensitat i paciència. Les urgències del rival, tancat al darrere esperant qualsevol pèrdua per sorprendre al contraatac, han demanat temps i espai. Mentre aquest no ha arribat, Àlex Granell ha donat una nova lliçó de canvis de joc. Si em pressionen per aquí, marxo per allà, devia pensar el capità gironí mentre anava superant contraris i obsequiant, amb delicadesa i precisió, als incansables Maffeo i Mojica, que s’han atipat a posar centrades laterals. Veient que la fórmula no funcionava, ha tocat tirar de pissarra. Sempre amb Granell al capdavant, el mur gallec deia que no, rebutjant el poc perill que s’estava creant. Calia continuar picant pedra.

I qui millor que Stuani per fer-ho. L’uruguaià viu el moment més dolç de la seva trajectòria i el Girona s’aprofita. El quinzè gol en el seu compte particular ha estat un exemple del caràcter d’un equip que mai es rendeix. Un cop més, gràcies a l’estratègia. De nou, a causa de la insistència. Bernardo, en primera instància i amb el cap, ha obligat a fer lluir un Rubén que ha deixat la pilota solta. Mal negoci si al davant passa Stuani. Amb l’olfacte a punt, la seva rematada ha acabat al fons de la xarxa, situant Montilivi a la sisena posició provisional de la classificació. El primer pas ja estava fet.

Si el rendiment anotador no baixa, el forrellat a la porteria creix. Bounou, novament magistral, ha tret una mà decisiva davant Andone abans que el Girona es comencés a agradar. Pere Pons, Portu i Maffeo han realitzat dues jugades calcades que no han estat gol de miracle. Quan Pere Pons, sublim, ha conduït cap a la frontal de l’àrea, Portu ha abandonat el seu lloc a la dreta per fer de boia, deixant un forat a la dreta per la cavalcada de Maffeo, que no ha trobat cap destinatari en condicions. Abans del descans, però, s’ha fet el silenci quan Andone s’ha plantat, tot sol, davant Bounou. Immens, el marroquí ha allargat la seva llegenda amb una sortida només per a valents.

Fam de sentència

El Deportivo s’ha vist obligat a arriscar, posant la por al cos a un Girona molt segur de si mateix, que ha demostrat tenir pólvora amb un xut de Maffeo que ha obligat Rubén a desviar amb contundència. Hi havia fam de sentència per lligar una nova victòria que evités qualsevol contratemps i res millor que tornar a fer servir una pissarra que funciona. Granell, amb el seu guant característic, ha posat la pilota en safata perquè Juanpe, amb el cap, signés un gol que ha fet embogir Montilivi, que comença a creure que el somni europeu cada cop és més real.

En el millor regal possible del quart aniversari de Pablo Machín a la banqueta gironina, tot ha sortit rodó. El tècnic sorià s’ha passat els darrers minuts observant com l’afició ha donat mostres de la seva felicitat amb una onada que bé podria no haver-se acabat mai. Són moments històrics que tothom viu amb la màxima passió i amb un somriure d’orella a orella. Especialment a Montilivi, on s’ha gestat una productivitat que eleva a sis les victòries consecutives –només ho igualen el Barça i el Sevilla- sense encaixar cap gol, clau en la lluita per entrar a Europa. Un repte que no espanta i que es viu, amb el cor, sentint-ho tot per primera vegada.