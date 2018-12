El Girona més inconscient somia derrotar l’Atlètic i consolidar-se a la part alta

Qui li havia de dir a l'aficionat de Montilivi que el Girona superaria els grans registres establerts en la temporada del seu debut a Primera. Els blanc-i-vermells, gràcies a la victòria contra l'Espanyol, van igualar la millor sèrie de partits sense perdre a l'elit: cinc, que són sis comptant-hi el de Copa. Amb nou punts d'avantatge sobre el descens, els d'Eusebio estan més a prop del lideratge que de la línia vermella. I això que les lesions han minvat el potencial d'un vestidor amb el caràcter adequat per superar qualsevol obstacle que tingui al davant. El Girona, però, no ha estat mai sis partits consecutius sense conèixer la derrota a Primera. Diumenge rep l'Atlètic (16.15 h, BeIN LaLiga), el rival que va deixar petit el dia del seu debut entre els millors. Que ningú dubti que plantarà cara.

"Sabem que nosaltres, quan explotem les nostres virtuts, podem guanyar a qualsevol. I és el que intentarem, perquè volem acostar-nos encara més a la permanència", confessa Eusebio, que té un problema al carril esquerre: a les baixes de llarga durada de Mojica –es perdrà tot el curs– i Aday –no se l'espera fins a finals de gener, com a mínim–, s'hi sumen la ruptura fibril·lar al bíceps femoral esquerre de Carles Planas i la lesió al soli dret de Muniesa, que es podrien perdre tot el que queda d'any natural. Això fa que el val·lisoletà vegi reduïts els seus recursos i que valori seriosament l'opció de situar Valery, del Peralada. L'escalenc, que va debutar amb el Girona a la Copa com a carriler dret, podria tenir els seus primers minuts a la Lliga. "He valorat dues opcions aquesta setmana: jugar amb Valery, que ja ha demostrat la seva vàlua al Peralada, també al carril esquerre; o situar Granell. Escollirem una cosa o una altra, convençuts que serà el millor per al col·lectiu", afegeix Eusebio, que sap de l'exigència que suposa jugar al carril: "És un esforç físic molt important, potser pot tenir una relació amb el percentatge de lesions que estem patint. Pensàvem que no tindríem tants maldecaps perquè fitxar, tal com està el mercat en aquests moments, no era la millor opció. Les circumstàncies ens mostren un altre escenari, però les afrontem com hem fet sempre i respondrem".

Simeone també té la infermeria plena

Com a mínim el Girona recupera Douglas i Portu, malgrat que tot indica que Aleix Garcia i Roberts es mantindran a l'alineació contra l'Atlètic, que no va ser capaç de derrotar els gironins en cap dels dos partits del curs passat (2-2 a Montilivi i 1-1 al Wanda Metropolitano). Un hipotètic triomf blanc-i-vermell traslladaria l'ambició del Girona cap a una dimensió fins ara desconeguda: les posicions europees. Malgrat que la temporada passada hi va lluitar fins al final, el conjunt llavors entrenat per Machín sempre es va moure entre la setena plaça –que dona accés a la prèvia d'Europa League- i la novena. Amb tres punts més que el curs passat, els gironins podrien fins i tot flirtejar amb les posicions de Lliga de Campions. Eusebio, però, no en vol sentir parlar. "Estem en disposició de fer coses molt maques i no podem perdre l'alegria, però no ens fixem en les dades i centrem-nos en la feina del dia a dia. Hem de recordar d'on venim i estar units perquè això ens transmetrà l'energia per continuar creixent".

El Girona i l'Atlètic són els únics equips que no han perdut en les últimes cinc jornades de campionat. Separats per només quatre punts en la classificació a favor dels matalassers, els gironins encapçalen la taula d'aquest últim període. Cap equip ha fet més punts que ells, tot i que a Montilivi el rendiment no és del tot satisfactori: només han sumat 8 dels 21 punts en joc. El rendiment de l'equip de Simeone lluny del Wanda tampoc és per tirar coets, perquè només ha guanyat un partit dels sis possibles. L'argentí, a més, també té la infermeria plena, amb titulars com Filipe Luís, Godín, Giménez o Juanfran i el dubte de Diego Costa, amb molèsties al peu. "Estem preparats per combatre'ls, sempre preparem els partits pensant que el rival ens portarà al límit de les dificultats. Contra l'Atlètic no serà una excepció", sentencia Eusebio, poderós amb la inconsciència d'un Girona que no deixa de buscar els seus límits.